HABER
  4. Avustralya’da Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarılmayı Bekliyor 

Avustralya’da Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarılmayı Bekliyor 

02.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

New South Wales ve Victoria eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle sahillerde mahsur kalan on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor. Yangınların tehdit ettiği eyaletlerin diğer bölgelerindeyse yollarda araç konvoyları, marketlerin ve benzin istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu

Avustralya’da Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarılmayı Bekliyor 

Avustralya’nın New South Wales (NSW) ve Victoria eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle sahillerde mahsur kalan on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor. Avustralya donanmasına ait HMAS Choules adlı geminin bugün bin kişiyi tahliye edeceği ilk seferini yapması bekleniyor. Yetkililer geminin ilerleyen günlerde iki-üç sefer daha yapabileceğini bildirdi. Yangınların tehdit ettiği eyaletlerin diğer bölgelerindeyse yollarda araç konvoyları, marketlerin ve benzin istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

NSW eyaletinde Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Yetkililer gerekli gördükleri yerleri zorla tahliye etme hakkına sahip.

Bölgede 50 bin kişinin yaşadığı geniş bir alana elektrik verilemiyor. Bazı kasabalarda içme suyu kaynakları da tükendi.

Yetkililer hafta sonunda hava sıcaklıklarının artacağı bilgisinin gelmesinin ardından daha fazla yangının tetiklenebileceği endişesiyle yaz sezonunda turistler arasında popüler olan güneydeki kentlerin kitleler halinde tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Eyaletteki Batemans Bay kasabası da tahliye emri verilen yerleşim yerlerinden. Kasabadan çıkışta uzun araç kuyrukları oluştu. Kasaba sakinleri elektrik, yakıt ve telefon hatlarının olmadığını, süpermarketlerin tamamen boşaldığını aktardı.

Mallacoota kasabasında Pazartesi gecesinden bu yana 4 bin kişi sahilde mahsur. Kasabada bir kafe sahibi olan Michelle Roberts telefonla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Burası dünyadaki cehennem gibi. Bugüne kadar kimse bu kadar kötüsünü görmemiştir” sözleriyle son durumu aktardı.

Roberts da sahildeki diğerleri gibi donanma gemisinin tahliye çalışmalarına başlamasını bekliyor. Umudu 18 yaşındaki kızını bu gemiye bindirebilmek.

Yetkililere göre NSW ve Victoria eyaletlerinde hafta başından bu yana sekiz kişi yangınlar nedeniyle hayatını kaybetti, 18 kişiyse kayıp.

Bu eyaletlerde 200 kadar ayrı yangın halen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerine ABD ve Kanada’dan da 100 kadar personel eşlik ediyor.

Hafta sonunda sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkacak olması bu yangınlara yenilerinin eklenebileceği endişesini doğuruyor.

Avustralya Savunma Bakanlığı beş askeri helikopterin yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak, içme suyu ve yakıt gibi ihtiyaçları taşımak üzere güney kıyılarına doğru yola çıktığını bildirdi. Bu helikopterlerle ayrıca yaralıların, yaşlı ve çocukların da taşınması planlanıyor.

Avustralya’da yaz yangınlarının bu kez şiddetli bastırması, Başbakan Scott Morrison hükümetinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli önlemi almadığı eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Avustralya dünyanın en büyük kömür ve sıvı doğalgaz ihracatçısı konumunda. Morrison ise Avustralya’nın karlı kömür sanayisinin küçültülmesi konusunda yapılan çağrılara geçen ay olumsuz yanıt vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
İsrail güçleri, namaz kılanlara biber gazı ile saldırdıİsrail güçleri, namaz kılanlara biber gazı ile saldırdı
ABD'den İran'a tehdit: Artık oyun değişti! Gereken ne ise yapacağızABD'den İran'a tehdit: Artık oyun değişti! Gereken ne ise yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail güçleri, Mescidi Aksa’da namaz kılanlara biber gazı ile saldırdı

İsrail güçleri, namaz kılanlara biber gazı ile saldırdı

ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti, gereken ne ise yapacağız

ABD'den İran'a tehdit: Artık oyun değişti! Gereken ne ise yapacağız

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Erdoğan ve Trump tezkereyi görüştü!

"ABD'yi çiğneyip geçebiliriz, ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz"

ABD'yi çiğneyip geçebiliriz ama İran'ı savaşa sürüklemeyeceğiz

Rusya'da şoke eden olay! Pimini çektiği el bombasını yola attı

Şoke eden olay! El bombası attı

Rusya’da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Korkunç patlama! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.