Avustralya’da Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarılmayı Bekliyor 

Avustralya’nın New South Wales (NSW) ve Victoria eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle sahillerde mahsur kalan on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor. Avustralya donanmasına ait HMAS Choules adlı geminin bugün bin kişiyi tahliye edeceği ilk seferini yapması bekleniyor. Yetkililer geminin ilerleyen günlerde iki-üç sefer daha yapabileceğini bildirdi. Yangınların tehdit ettiği eyaletlerin diğer bölgelerindeyse yollarda araç konvoyları, marketlerin ve benzin istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.

NSW eyaletinde Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Yetkililer gerekli gördükleri yerleri zorla tahliye etme hakkına sahip.

Bölgede 50 bin kişinin yaşadığı geniş bir alana elektrik verilemiyor. Bazı kasabalarda içme suyu kaynakları da tükendi.

Yetkililer hafta sonunda hava sıcaklıklarının artacağı bilgisinin gelmesinin ardından daha fazla yangının tetiklenebileceği endişesiyle yaz sezonunda turistler arasında popüler olan güneydeki kentlerin kitleler halinde tahliye edilmesi çağrısı yaptı.