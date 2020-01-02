Avustralya’da Yangında Mahsur Kalanlar Kurtarılmayı Bekliyor 

Avustralya’nın New South Wales (NSW) ve Victoria eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle sahillerde mahsur kalan on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor. Avustralya donanmasına ait HMAS Choules adlı geminin bugün bin kişiyi tahliye edeceği ilk seferini yapması bekleniyor. Yetkililer geminin ilerleyen günlerde iki-üç sefer daha yapabileceğini bildirdi. Yangınların tehdit ettiği eyaletlerin diğer bölgelerindeyse yollarda araç konvoyları, marketlerin ve benzin istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu.
NSW eyaletinde Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Yetkililer gerekli gördükleri yerleri zorla tahliye etme hakkına sahip.
Bölgede 50 bin kişinin yaşadığı geniş bir alana elektrik verilemiyor. Bazı kasabalarda içme suyu kaynakları da tükendi.
Yetkililer hafta sonunda hava sıcaklıklarının artacağı bilgisinin gelmesinin ardından daha fazla yangının tetiklenebileceği endişesiyle yaz sezonunda turistler arasında popüler olan güneydeki kentlerin kitleler halinde tahliye edilmesi çağrısı yaptı.
Eyaletteki Batemans Bay kasabası da tahliye emri verilen yerleşim yerlerinden. Kasabadan çıkışta uzun araç kuyrukları oluştu. Kasaba sakinleri elektrik, yakıt ve telefon hatlarının olmadığını, süpermarketlerin tamamen boşaldığını aktardı.
Mallacoota kasabasında Pazartesi gecesinden bu yana 4 bin kişi sahilde mahsur. Kasabada bir kafe sahibi olan Michelle Roberts telefonla Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Burası dünyadaki cehennem gibi. Bugüne kadar kimse bu kadar kötüsünü görmemiştir” sözleriyle son durumu aktardı.
Roberts da sahildeki diğerleri gibi donanma gemisinin tahliye çalışmalarına başlamasını bekliyor. Umudu 18 yaşındaki kızını bu gemiye bindirebilmek.
Yetkililere göre NSW ve Victoria eyaletlerinde hafta başından bu yana sekiz kişi yangınlar nedeniyle hayatını kaybetti, 18 kişiyse kayıp.
Bu eyaletlerde 200 kadar ayrı yangın halen söndürülemedi. İtfaiye ekiplerine ABD ve Kanada’dan da 100 kadar personel eşlik ediyor.
Hafta sonunda sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkacak olması bu yangınlara yenilerinin eklenebileceği endişesini doğuruyor.
Avustralya Savunma Bakanlığı beş askeri helikopterin yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak, içme suyu ve yakıt gibi ihtiyaçları taşımak üzere güney kıyılarına doğru yola çıktığını bildirdi. Bu helikopterlerle ayrıca yaralıların, yaşlı ve çocukların da taşınması planlanıyor.
Avustralya’da yaz yangınlarının bu kez şiddetli bastırması, Başbakan Scott Morrison hükümetinin iklim değişikliğiyle ilgili yeterli önlemi almadığı eleştirilerine maruz kalmasına neden oldu. Avustralya dünyanın en büyük kömür ve sıvı doğalgaz ihracatçısı konumunda. Morrison ise Avustralya’nın karlı kömür sanayisinin küçültülmesi konusunda yapılan çağrılara geçen ay olumsuz yanıt vermişti.
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