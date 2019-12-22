Avustralya’da Yangınlar Bir Kasabayı Yok Etti

Avustralya’nın birçok eyaletinde devam eden yangınlar bir yerleşim bölgesini tamamen yok etti.

New South Wales (NWS) eyaleti başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney’in güney batısında 400 kişinin yaşadığı Balmoral kasabasından geriye pek bir şey kalmadığını kaydetti.

İtfaiye ekipleri kuru ve sıcak hava koşullarının hızla yayılmasına neden olduğu yangınlarla günlerdir mücadele ediyor.

Balmoral, Perşembe gününden bu yana alevlere karşı direniyor. Yanan alanın 460 bin hektar olduğu sanılıyor.

Kanada’dan 30, ABD’den dokuz itfaiye görevlisi de ekiplere destek veriyor.

İtfaiye bölge müdürü Shane Fizsimmons’a göre Cumartesi günü sadece NSW eyaletinde 100’den fazla yangın çıktı.

Hızla yayılan yangınlar, ağaçların, arabaların ve evlerin alev almasına neden oldu. Bölge sakinleri kaçarak kendilerine sığınak aradı.

Balmoral sakinlerinden Steve Harrison yaşadıklarını ‘‘Geldiği zaman üç, dört dakikada geliyor. Önce dev bir kara duman ve sonra köz yağıyor’’ sözleriyle anlattı.

‘‘Bahçem çoktan alev almıştı. Yol da alevler içindeydi yani burayı terk edemeyeceğimi fark ettim’’ diyen Harrison bir gün önce inşa ettiği tabut büyüklüğündeki taş ocağın içine girerek köz yağdıran fırtınanın dinmesini beklediğini anlatıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Pazar günü Hawaii’ye ailesiyle tatile gittiği için özür diledi. Morrison eşi ve çocuklarıyla çıktığı tatili tepkiler üzerine yarıda kesti.

Haftanın son gününde New South Sales eyaletinde 98 yangın devam ediyordu. Yangınlar nedeniyle onlarca ev kül oldu, can kayıpları gerçekleşti.

