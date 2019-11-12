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Avustralya’da yangınlar devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

Avustralya’da günlerdir devam eden yangınlar Sydney şehrinin kuzeyine kadar ulaştı.

Avustralya, (DHA)- Avustralya’da günlerdir devam eden yangınlar Sydney şehrinin kuzeyine kadar ulaştı. Yetkililer, yangınların hızı bir şekilde yayıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve günlerdir devam eden yangınlar Sydney şehrinin kuzeyine kadar ulaştı. Yetkililer, rüzgâr ve sıcaklıklar nedeniyle yangınların hızlı bir şekilde yayıldığı konusunda uyarıda bulundu.

3 kişinin öldüğü, 970 bin hektar ormanlık alan ve 150’den fazla evin kül olduğu yangınlar nedeniyle eyalet geneline 600’den fazla okulda eğitime ara verilmiş ve acil durum ilan edilmişti. Ayrıca yetkililer, yangının çok hızlı yayıldığını belirterek, vatandaşların uyarı beklemeden önlem almaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan sosyal medyada günlerdir devam eden yangınlara dair Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından işletilen hava uydusu Himawari 8’e yansıyan görüntüler paylaşıldı.

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