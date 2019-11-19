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Avustralya'da yangınlar devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve yayılarak devam eden yangınlar, eyaletin batısındaki Güney Avustralya eyaletinde de tehdit oluşturmaya başladı.

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve yayılarak devam eden yangınlar, eyaletin batısındaki Güney Avustralya eyaletinde de tehdit oluşturmaya başladı.
Şu ana kadar 3 bin 600 itfaiye personelinin mücadele ettiği yangınlarla ilgili yetkililer, sık sık rüzgâr ve sıcaklıklar nedeniyle yangınların hızlı bir şekilde yayıldığı konusunda uyarıda bulunuyor ve yangınların durumunu bildiren haritalar paylaşıyor. Öte yandan Güney Avustralya eyaleti içinde Meteoroloji Dairesi, eyalet genelinde sıcak ve rüzgârlı kava koşulları uyarısında bulundu. Güney Avustralya eyaletinde birçok okulda yangınlar nedeniyle eğitime ara verildiği ve çalılık arazi yakınlarında ikamet etmekte olan vatandaşlara evlerini terk etme uyarısında bulunulduğu bildirildi. Aynı şekilde Queensland eyaleti için de hangi bölgelerin tehlikede olduğunu göstermek için, yetkililer tarafından eyaletin tehlike altındaki bölgelerini gösteren harita paylaşıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, devam eden yangınlarda bir iletişim kulesinin alev aldığı anlar görüldü.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle, şu ana kadar 468 ev, 35 tesis kül oldu, 170 evde ve 43 tesiste maddi zarar oluşurken, 2235 ev ve 183 tesis de kurtarıldı.

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