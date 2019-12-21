Avustralya'da Yangınlar Kontrol Altına Alınamıyor

Avustralya’da devam eden yangınlar Sidney şehrini de çevrelemiş durumda. Şehre yaklaşan iki büyük yangının olduğu bu esnada bir kişinin de cesedine ulaşıldığı belirtiliyor.

Sidney’e giden güney ve batıdaki yolların yangınlar nedeniyle günün belirli bir kısmında kapandığı ifade ediliyor. Yetkililer halktan noel tatil planlarını ertelemelerini ve gerekmedikçe yola çıkmamalarını istedi. Öte yandan 40 derece ve üzerindeki hava sıcaklıkları da etkili olmaya devam ediyor.

Saatteki hızı 90km’ye ulaşan rüzgarlar hava sıcaklığını biraz düşürse de yangınları da daha hızlandırma riski taşıyor. Yeni Güney Galler Eyaleti İtfaiye Hizmetleri Yetkilisi Shane Fitzsimmons durua ilişkin değerlendirme yaparken “Bugün korkunç bir gün” ifadesini kullandı.

Ülkede halen devam eden yüzün üzerinde yangın var yarısından fazlası kontrol altına alınabilmiş durumda değil. Yetkililer hali hazırda 3 bin kadar itfaiye ve acil durum görevlisinin yangınlarla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtiyorlar. Perşembe akşamı bir itfaiye aracının üzerine bir ağacın devrilmesi nedeniyle iki itfaiye eri hayatını kaybetti.