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Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler'deki yangınla mücadele sırasında düşen itfaiye uçağındaki 3 Amerikalı itfaiyeci yaşamını yitirdi

SYDNEY (AA) - Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar farklı noktalarda etkisini sürdürürken Canberra Havalimanı'nın, aynı nedenle tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, havalimanına uçakların iniş ve kalkış yapamadığı kaydedildi.

Trafik polisinin Twitter paylaşımında, "Yangın hızlı hareket ediyor ve bölgede birçok yol kapandı. Lütfen bölgeden uzak durun." uyarısı yapıldı

Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Canberra civarında dün başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kentteki koşulların bozulmasına yol açtığı, havalimanı yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan ikinci bir yangının "izle ve harekete geç" seviyesinde olduğu kaydedildi.

- İtfaiye uçağının düşmesi sonucu 3 Amerikalı hayatını kaybetti

Öte yandan yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinin Karlı Monaro bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 3 Amerikalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, basına yaptığı açıklamada, kazayı ve 3 görevlinin öldüğünü doğruladı.

Berejiklian, kazada yaşamını yitiren itfaiyecilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgede 1700'den fazla gönüllü ve itfaiye personelinin görev yaptığını belirten Berejiklian, 5 noktadaki yangının "acil uyarı" seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Hizmeti (RFS) Şefi Shane Fitzsimmons, düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili "Ne yazık ki tek yapabildiğimiz enkazı ve kaza yerini bulmak oldu. Düşen uçaktan hayatta kalan kimseyi bulamadık." dedi.

Düşen "C-130 Hercules" model uçağın, RFS'nin yangın söndürme çalışmaları için sözleşme yaptığı Kanadalı "Coulson Aviation" şirketinden kiralandığı belirtildi.

- Kontrol altına alınamayan yangınlar

Avustralya'da Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti. Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken, Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, ülkedeki yangınların yol açtığı dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini bildirmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Canberra Havalimanı itfaiye uçağı Karlı Monaro bölgesi Yeni Güney Galler eyaleti

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