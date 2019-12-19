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Avustralya'da yangınlar nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

Eyaletin çeşitli kesimlerinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yaklaşık 40 ev kül olurken, 3 kişi yaralandı

PERTH (AA) - Avustralya'da, bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde 7 günlük acil durum ilan edildi.

Yeni Güney Galler’de yer alan Sidney kenti merkezinde hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, kırsal kesimlerde sıcaklık 42 dereceye kadar yükseldi.

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, kontrol altına alınamayan yangınların sürdüğü, hava sıcaklıklarının giderek arttığı eyalette acil durum ilan etti.

Berejiklian, basına yaptığı açıklamada, Sidney'in güneybatısındaki yangınlarda yaklaşık 40 evin kül olduğunu belirtti.

Yetkililerin mevcut hava şartlarında öngörülemeyen durumlardan endişe duyduğunu ifade eden Berejiklian, aşırı rüzgar ve aşırı sıcaklıklardan en fazla nerelerin etkilenebileceğine dair öngörülerinin olduğunu ancak bu tür hava koşullarında beklenmedik kor ya da közün ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Eyalet genelinde getirilen ateş yakma yasağının cumartesi gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.

İtfaiye servisi yetkilisi Shane Fitzsimmons, eyaletteki yangınlarda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Diğer yandan eyaletteki hastanelere, geçen hafta boyunca solunum sorunları nedeniyle başvuranların sayısının yüzde 10 arttığı kaydedildi.

Avustralya Tıp Derneği, halka bol sıvı tüketmeleri, güneşin altında durmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Sydney’in kırsal bölgelerinde devam eden yangınlardan rüzgarın sürüklediği dumanlar kent merkezindeki hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent üzerinde yoğunlaşan dumanlar nedeniyle geçen hafta feribot seferleri iptal edilirken hava kalitesinin ‘‘tehlikeli’’ seviyeden 11 kat daha kötü olduğu açıklanmıştı.

Yangınların sürdüğü bölgelerdeki baraj sularının üzerine yağan kül ve atıklardan dolayı ilerleyen günlerde Sidney’deki su kalitesinin de düşebileceği belirtiliyor.

Ormanlık ve çayırlık alanlarda çıkan ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan, kontrol altına alınamayan yangınlar, Queensland, Güney Avustralya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de sürüyor.

- Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söylemişti.

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan ve bir ayı aşkın süredir söndürülemeyen yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.

- Avustralya genelinde salı günü ölçülen sıcaklık ortalaması 40,9'a ulaşmıştı

Güney yarımkürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'nın önceki gün kaydedilen en sıcak günü yaşadığı bildirilmişti.

Meteoroloji Bürosundan dün yapılan açıklamada, salı günü ülke genelinde ölçülen sıcaklık ortalamasının, 7 Ocak 2013'te kaydedilen 40,3 dereceyi aşarak 40,9'a ulaştığı belirtilmişti.

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