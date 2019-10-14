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Avustralya'da yanlış mahkumiyete 7 milyon Avustralya doları tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

İşlemediği cinayetten 19 yıl hapis yatan David Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödenecek

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da üst düzey polis memurunu öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilen ancak 19 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu anlaşılan 74 yaşındaki David Eastman, 7 milyon Avustralya doları (4,8 milyon dolar) tazminat kazandı.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi, 1995'te cinayetten yargılandığı davada suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildikten 19 yıl sonra suçsuzluğu anlaşılan Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödenmesine hükmetti.

Başkent Canberra'da 1989'da aracının içinde iki kurşunla vurularak öldürülen Avustralya Federal Polisi komiserlerinden Colin Winchester'ın katil zanlısı olarak tutuklanan ve jüri tarafından suçlu bulunan kamu görevlisi Eastman, 1995'te yargılandığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum edildi.

Suçlu olduğunu kabul etmeyen ve 1999-2008'de 5 kez temyize giden Eastman'ın başvurusu, her defasında reddedildi.

- Eastman, tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu

Cinayetten hapse girmesine delil olarak sunulan arabasındaki ateşli silah kalıntılarının, arabasını kendisinden habersiz tavşan avına götüren arkadaşı Benjamin Smith'in silahından çıktığını 19 yıl sonra ispat etmeyi başaran Eastman, 2014'te mahkeme tarafından tahliye edildi.

Eastman, tahliye edilmesinin ardından hapiste kaldığı yıllara karşılık, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetinin önerdiği 3,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmeyerek, 18 milyon dolar tazminat isteğiyle mahkemeye başvurmuştu.

Avustralya Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesinde bugün görülen davada, Eastman'ın haksız hapis cezası nedeniyle aile kurma ve kariyer yapma fırsatını kaybettiğini, hapisteyken annesi ve iki küçük kardeşinin de öldüğünü dikkate alan Yargıç Michael Elkaim, Avustralya Başkent Bölgesi hükümetini, Eastman'a 7 milyon Avustralya doları tazminat ödemeye mahkum etti.

Yargıç Elkaim, yaklaşık 30 milyon dolar civarındaki mahkeme masraflarının da hükümet tarafından ödenmesine karar verdi.

Müvekkilinin çıkan karar dolayısıyla rahatladığını ve çok mutlu olduğunu söyleyen Eastman'ın avukatı Sam Tierney, "Hayatının önemli bir bölümünü kaybetti ve açıkçası onunla (parayla) ne yapabileceği konusunda bazı düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

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7 milyon dolar tazminat Avustralya David Eastman

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