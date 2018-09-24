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Avustralya’da yelkenli alabora oldu: 1kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 06:20 | Son Güncelleme

Sydney’de iki kişinin bulunduğu yelkeni teknenin alabora olması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentinde alabora olan yelkenli teknedeki iki kişiden 70’li yaşlardaki erkek öldü, kadın ise yüzerek kurtulmayı başardı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Sydney'in güneyindeki Bot Limanı’ndan denize açılan yelkenli tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Olayda, tekneyi yeni satın aldığı ve 70’li yaşlarda olduğu bildirilen erkek hayatını kaybederken, kimliği açıklanmayan kadın yüzerek kurtulmayı başardı.

İlk yardım ekipleri tarafından Sutherland Hastanesi’ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu ve polise olayla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan Wanda Plajı yakınlarında tespit yaşlı adamın kıyıya alındığı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği belirtildi.

Can yeleği giyip giymedikleri henüz belli olmayan yaşlı adam ve kadının Sydney’den Queensland eyaletinin Bundaberg kentine deniz yolu ile gitmeye çalıştıkları açıklandı.

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

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