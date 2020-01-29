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Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Avustralya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Avustralya'da, Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısı 6'ya çıktı.

Viktorya eyaleti sağlık yetkilileri, 60'lı yaşlarda bir kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişinin yakınlarında da benzer semptomların görüldüğü ancak yapılan testlerde herhangi bir koronavirüs belirtisine rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 6'ya çıktığını duyuran yetkililer, ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.

Koronavirüs tespit edilen kişilerle irtibata geçenlere "evlerinden dışarı çıkmaması", Hubey eyaletinden dönenlere de 2 hafta boyunca evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Hubey eyaleti dışında ortaya çıkan vakaların da yakından takip edildiği belirtilerek, yakın zamanda tavsiyelerin güncelleneceği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'le istişare yapılarak vatandaşlarının Vuhan'dan tahliye edileceğini açıklamıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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Avustralya çin Viktorya eyaleti Vuhan yeni tip koronavirüs

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