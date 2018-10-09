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Avustralya’da yılanın soktuğu İngiliz öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:13 | Son Güncelleme

Avustralya’da yılanın soktuğu İngiliz öldü

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki Groote Eylandt adasında balık ağlarını toplarken deniz yılanının soktuğu 23 yaşındaki İngiliz gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kuzey Bölgesi Polisi (NTP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Groote Eylandt adasındaki balıkçı teknesinden attığı ağları toplayan 23 yaşındaki genç, zehirli erkek deniz yılanı tarafından sokuldu. Olayın duyulmasının ardından gemiye çağrılan acil yardım ekiplerinin müdahaleye rağmen İngiliz'i kurtaramadığı açıklandı.

- Avustralya’da deniz yılanı ısırmasından ilk ölüm

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsüne göre, dünyad zehirli olduğu bilinen 70 deniz yılanı türünden 30'una Avustralya ev sahipliği yapıyor. Tehlikeli seviyede zehirli oldukları bilinen deniz yılanlarının insanlarla temaslarının sınırlı olmasından dolayı karadaki türlere göre ısırma vakalarına daha az rastlanıyor.

Queensland James Cook Üniversitesi Deniz Yılanları Araştırmacısı Blanche D'Anastasi, İngiliz gencin Avustralya’da deniz yılanı sokmasından ölen ilk insan olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

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Avustralya deniz yılanı İngiliz genç öldü

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