Avustralya'daki Bıçaklı Saldırıyı IŞİD Üstlendi

Bıçaklı bir kişi Avustralya’da üç kişiye saldırdı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti iki kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Avustralya polisi de saldırının terör eylemi olduğunu söyledi. Saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.
Saldırı, Avustralya’nın Melbourne şehrinde, öğleden sonra, şehir merkezinin kalabalık olduğu bir saatte yaşandı. Saldırının ardından şehir meydanındaki yüzlerce kişi polisin saldırgana müdahelesine de şahit oldu.
Polis, saldırganın aracından inip üç kişiyi bıçakladıktan sonra bir polis memuruna da saldırmaya çalıştığını, bu esnada olay yerine gelen polisin saldırganı göğsünden vurduğunu açıkladı.
Saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan üç kişiden biri de hayatını kaybederken diğer iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları saldırıya uğrayanlardan bir kişinin 60 yaşın üzerinde biri olduğunu ve kendisini savunamadığını anlattılar.
Polis saldırganın aracında, birkaç adet mangal tutuşturmaya yarayan gaz tüplerinden bulunduğunu belirtti. Bomba imha ekibi saldırganın aracında incelemeler yaptı.
Victoria Polis Şefi Graham Ashton, saldırganın Somali asıllı olduğunu ve polis tarafından bilinen bir kişi olduğunu söyledi.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison da saldırıyı kınadı ve şeytani ve alçakça olarak niteledi.
Morrison, “Avustralyalılar asla bu tarz saldırılar korkutulamayacaklar ve bizler hayatlarımızı yaşamaya teröristlerin nefret ettiği özgürlüklerimizi kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Saldırının ardından, IŞİD terör örgütü tarafından Amaq Haber Sitesi’ne yapılan bir açıklamayla, saldırı üstlenildi. Ancak saldırıya dair herhangi bir bağlantıyı gösteren detay veya kanıt paylaşılmadı.
Atilla Taş gözaltına alındı!
Okul bahçesine girdi, polis vurarak öldürdü!
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ekonomik krizin etkisiyle 3 milyon kişi ülkeyi terk etti
'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Milyonları ilgilendiriyor! Sonuçlar açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum