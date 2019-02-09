HABER

Avustralya'daki fırtına 40 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 04:30 | Son Güncelleme

Fırtınanın devirdiği ağaçların elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilmedi - Kentte etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun sağanak uyarısında bulunduğu Sydney'de dün gece saatlerinde başlayan fırtına ile sağanak, Parramatta, Guildford, Sydney Olympic Park, Illawarra ve Hunter bölgelerinde etkili oldu.

Fırtına ve sellerin vurduğu bölgeye elektrik sağlayan Endeavour Energy'den yapılan açıklamaya göre, fırtınada yıkılan ağaçların 300 noktada enerji hatlarını kopardığı bildirildi.

Elektriksiz kalan 40 bin ev ve iş yerinden 5 bin 700'üne yeniden elektik verildiği, diğer meskenlere verilmesi için de çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği, araçların mahsur kaldığı kentte Eyalet Acil Servis ekiplerinin yüzlerce yardım çağrısı aldığı bildirildi. Hava ve kara ulaşımının da önemli aksamaların yaşandığı Sydney'deki havalimanında uçuşlarda 2 saatten fazla gecikmeler yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Queensland eyaletinin Townsville kentini vuran muson yağmurlarının neden olduğu sellerde on binlerce ev ve iş yeri sel suları altında kalmış, iki kişi de hayatını kaybetmişti.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacakNadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstüYer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
40 bin ev Avustralya elektrik kesintisi fırtına Sydney

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi!

Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.