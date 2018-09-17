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Avustralya’daki iğneli çilek krizi Yeni Zelanda'ya sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da Avustralya’dan ithal edilen çilekler toplatıldı - Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100 bin Avustralya doları para ödülü verileceğini açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Queensland eyaletinde üretilen çileklerin içinde dikiş iğnesi bulunmasının tedirginliği ülke genelinde sürerken çilek krizi, Yeni Zelanda'ya da sıçradı.

Yeni Zelanda’da Avustralya’dan ithal edilen çilekler marketlerden toplatıldı.

Ülkenin en büyük gıda şirketlerinden Foodstuffs ve Woolworths, Avustralya’dan çilek alımını durdurma ve marketlere dağıttıkları çilekleri halkın güvenliği için raflardan indirme kararı aldıklarını duyurdu.

İğneli çilek krizi, geçen hafta Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir kişinin süper marketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı. Çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra iğneli çileklerden yiyen 9 kişi daha hastanelere başvurmuştu.

Bu arada Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk çileklere iğne yerleştirerek halkın sağlığını ve çilek sektörünü tehlikeye atan kişi veya kişilerin 10 yıla kadar hapse mahkum edileceğini açıkladı.

Sorumlularla ilgili bilgi verenlere 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 440 bin lira) para ödülü verileceğini belirten Palaszczuk, ‘‘Bu ciddi bir sorun. Queensland genelindeki ailelerden çilekten uzak durmalarını, eğer çilek satın aldılarsa da meyveleri çocuklara yedirmeden önce kesmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da kamu sağlığını tehlikeye atan krizle ilgili özel ekip kurulduğunu söyledi. Kurulan ekibin polisin yaptığı araştırmaya katkıda bulunacağını vurgulayan Bakan Hunt, ‘‘Amaç halkı korumak ve güvende tutmak.’’ dedi.

- Beş eyalette soruşturma devam ediyor

İçine iğne yerleştirilmiş çilekler, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde de bulundu.

Queensland Çilek Yetiştiricileri Derneği, iğnelerin söz konusu üretici firma ile sorun yaşayan bir çalışan tarafından yerleştirildiğini ileri sürüyor.

Ülkenin önde gelen süper marketleri, çilek satışlarını durdurma kararı aldı. Kararın ardından çilek fiyatları yarı yarıya düştü, üreticiler sektörde işçi sayısının azaltılacağını açıkladı.

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Avustralya dikiş iğneli çilek Melbourne Yeni Zelanda

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