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"Avustralya'daki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşımız var" - "Buradaki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor, birlik ve beraberlik içinde, özellikle Avustralya devletinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamı içinde, değerlerini, inançlarını yaşama noktasında çok büyük mesafeler katetmiş"

SYDNEY (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, "Buradaki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor, birlik ve beraberlik içinde, özellikle Avustralya devletinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamı içinde, değerlerini, inançlarını yaşama noktasında çok büyük mesafeler katetmiş." dedi.

Sydney'deki temaslarına dün başlayan Erbaş, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğundaki programın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Redfern ve Erskineville camilerine ziyarette bulundu, Auburn Gelibolu Camisi'nde akşam namazını kıldırdı, Gelibolu Yaşlılar Evi'ne geçerek yaşlılarla sohbet etti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Erbaş, günün sonunda Guildford Camisi'nde cemaate hitap etti.

- "İnşallah yarın Yeni Zelanda'ya geçeceğiz"

Temaslarının ikinci gününde Bonnyrigg ve Mount Druitt camilerini ziyaretinde cemaate hitap eden Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sydney'deki tüm camilere ziyarette bulunduklarını söyledi.

Göreve gelmesinin ardından planlamaya başladıkları ziyaretin bugüne kısmet olduğunu belirten Erbaş, şunları dile getirdi:

"Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşımız var, bizim için Avustralya'ya gelmek, vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içinde geleceğimizin müzakeresini yapmak çok önemliydi. Geliş amacımız Avustralya'daki kardeşlerimizle beraber olmak hem de inşallah yarın Yeni Zelanda'ya geçeceğiz, Yeni Zelanda'da 15 Mart tarihinde yaşanmış olan o vahim olayı, büyük acıyı yaşayan şehit kardeşlerimizin yakınlarını ziyaret edeceğiz inşallah."

Ülkedeki Türk toplumunun ortaya koyduğu başarılı çalışmaları yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Şunu gördüm ki buradaki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor, birlik ve berberlik içinde, özellikle Avustralya devletinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamı içinde değerlerini, inançlarını yaşama noktasında çok büyük mesafeler katetmiş. Başka ülkelerle mukayese ettiğimizde kardeşlerimizin inançlarını, törelerini yaşayabildiğini görmüş olmak gerçekten mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye deyince kalplerinin bir başka attığını fark ettik"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ulusal İmamlar Konseyince organize edilen ve Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed’in yanı sıra dini liderlerin yer aldığı toplantıda Türkiye’ye gösterilen sevgiye şahit olmanın kendisini etkilediğini söyledi.

Toplantıdaki katılımcıların Türkiye'den gelmiş olmalarından dolayı kendilerine yakın ilgi gösterdiklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye deyince kalplerinin bir başka attığını fark etmiş olmak bizi ayrıca mutlu etti. Tabii bizim milletimizin özellikle her zaman mazlumların yanında yer alması, nerede bir zulüm varsa orada o zulme tepki göstermesi, hem geçmişimizde yani ecdadımızın bu şekilde bir tutum içinde olması hem de bugün ülkemizdeki yöneticilerimizin, milletimizin bu noktada sürekli nerede bir fakir fukara var, nerede bir mazlum var, onların yanında yer alması, milletimizin sevgisini bu insanların gönlünde daha da büyütüyor.

Bunu görmek bizi gerçekten çok sevindirdi."

- "Avustralya yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum"

Avustralya'da gerek Müslümanların gerekse Türklerin özgür şekilde ibadetlerini yapmalarına imkan sağlayan ülke yöneticilerine teşekkür eden Erbaş, Avustralya ve Türkiye’nin Çanakkale Savaşları'ndan sonra önemli bir dostluğa imza attıklarını vurguladı.

İki ülke vatandaşlarının Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden atalarını birlikte andığını hatırlatan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"25 Nisan’da Çanakkale’de hem Avustralyalılar hem Yeni Zelandalılar, torunlar olarak biz hep birlikte dedelerimizi anıyoruz. O günkü savaştan bugün barış doğmuş, ilişkilerimiz gittikçe gelişiyor. Ben buradan Avustralya hükümeti yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum çünkü 150 bin kadar insanımız var, millet varlığımız var, bizim ülkelerarası hem siyasi hem ekonomik hem kültürel ilişkilerimiz geliştikçe buradaki vatandaşlarımızın daha iyi imkanlarda, daha rahat, özgür şekilde yaşamalarına katkı sağlamış oluyoruz."

Erbaş'a Sydney'deki iki günlük temaslarında Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Sydney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş eşlik etti.

Temaslarını Auburn Gelibolu Camisi'nde Türk toplumu üyelerine verdiği konferansla tamamlayan Erbaş ve beraberindeki heyet, yarın Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine hareket edecek.

Erbaş, Yeni Zelanda'daki temasları kapsamında terör saldırısının düzenlendiği Linwood ve Nur camilerinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin yakınları ve hastanedeki yaralılara ziyarette bulunacak.

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Avustralya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sydney

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