"Avustralya'daki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor"

SYDNEY (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, "Buradaki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor, birlik ve beraberlik içinde, özellikle Avustralya devletinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamı içinde, değerlerini, inançlarını yaşama noktasında çok büyük mesafeler katetmiş." dedi. Sydney'deki temaslarına dün başlayan Erbaş, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğundaki programın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Redfern ve Erskineville camilerine ziyarette bulundu, Auburn Gelibolu Camisi'nde akşam namazını kıldırdı, Gelibolu Yaşlılar Evi'ne geçerek yaşlılarla sohbet etti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Erbaş, günün sonunda Guildford Camisi'nde cemaate hitap etti. - "İnşallah yarın Yeni Zelanda'ya geçeceğiz" Temaslarının ikinci gününde Bonnyrigg ve Mount Druitt camilerini ziyaretinde cemaate hitap eden Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sydney'deki tüm camilere ziyarette bulunduklarını söyledi.

Göreve gelmesinin ardından planlamaya başladıkları ziyaretin bugüne kısmet olduğunu belirten Erbaş, şunları dile getirdi: "Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşımız var, bizim için Avustralya'ya gelmek, vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içinde geleceğimizin müzakeresini yapmak çok önemliydi. Geliş amacımız Avustralya'daki kardeşlerimizle beraber olmak hem de inşallah yarın Yeni Zelanda'ya geçeceğiz, Yeni Zelanda'da 15 Mart tarihinde yaşanmış olan o vahim olayı, büyük acıyı yaşayan şehit kardeşlerimizin yakınlarını ziyaret edeceğiz inşallah." Ülkedeki Türk toplumunun ortaya koyduğu başarılı çalışmaları yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Şunu gördüm ki buradaki kardeşlerimiz toplumsal barışı doya doya yaşıyor, birlik ve berberlik içinde, özellikle Avustralya devletinin sağlamış olduğu bu özgürlük ortamı içinde değerlerini, inançlarını yaşama noktasında çok büyük mesafeler katetmiş. Başka ülkelerle mukayese ettiğimizde kardeşlerimizin inançlarını, törelerini yaşayabildiğini görmüş olmak gerçekten mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye deyince kalplerinin bir başka attığını fark ettik" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Avustralya Ulusal İmamlar Konseyince organize edilen ve Avustralya Müftüsü Dr. İbrahim Ebu Muhammed’in yanı sıra dini liderlerin yer aldığı toplantıda Türkiye’ye gösterilen sevgiye şahit olmanın kendisini etkilediğini söyledi. Toplantıdaki katılımcıların Türkiye'den gelmiş olmalarından dolayı kendilerine yakın ilgi gösterdiklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti: "Türkiye deyince kalplerinin bir başka attığını fark etmiş olmak bizi ayrıca mutlu etti. Tabii bizim milletimizin özellikle her zaman mazlumların yanında yer alması, nerede bir zulüm varsa orada o zulme tepki göstermesi, hem geçmişimizde yani ecdadımızın bu şekilde bir tutum içinde olması hem de bugün ülkemizdeki yöneticilerimizin, milletimizin bu noktada sürekli nerede bir fakir fukara var, nerede bir mazlum var, onların yanında yer alması, milletimizin sevgisini bu insanların gönlünde daha da büyütüyor. Bunu görmek bizi gerçekten çok sevindirdi."