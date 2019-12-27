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  4. Avustralya’daki orman yangını, su kaynaklarını tehdit ediyor

Avustralya’daki orman yangını, su kaynaklarını tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Avustralya’da aylardır devam eden yangın söndürme çalışmalarının, Sidney’deki su kaynakların tehdit ettiği ifade edildi.Avustralya’da orman yangınları itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen aylardır söndürülemiyor.

Avustralya’da aylardır devam eden yangın söndürme çalışmalarının, Sidney’deki su kaynakların tehdit ettiği ifade edildi.
Avustralya’da orman yangınları itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen aylardır söndürülemiyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının, pompa istasyonlarının ve diğer altyapıları kaynaklarının ülkenin en büyük şehri olan Sidney’i çevreleyen yoğun orman yangınlarından korumaya odaklandıklarını ifade etti. Yangın söndürme çalışmalarındaki su kullanımı nedeniyle 5 milyon nüfuslu Sidney’in yaklaşık yüzde 80’ine su sağlayan Warragamba Barajında, su seviyesinde azalma yaşandığı açıklandı. Yeni Güney Galler Eyaletinin su ihtiyacını karşılayan devlete bağlı kurumun sözcüsü, "Yangınlar, özellikle Mavi Dağların doğu kıyısında yer alan Warragamba için potansiyel bir tehditti" açıklamasını yaptı.

Barajda su seviyesi düştü
Yangınlar nedeniyle uzun süredir yaşanan kuraklık ülkenin doğu kıyısında ciddi tahribata yol açarken, barajdaki doluluk oranının yüzde 44’e gerilediği bildirildi.
Sidney’in 65 kilometre batısında yer alan Warragamba Barajı, şehrin neredeyse tamamına yakınına su sağlıyor.
Orman yangınlarının, ülke genelinde 4 milyon hektar alanı (9.9 milyon dönüm) küle çevirdiği ifade edildi.
Öte yandan Yeni Güney Galler Eyaletinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta yeniden 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

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