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Avustralya'daki orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 04:33 | Son Güncelleme

Yeni Güney Galler eyaletinde yerleşim yerlerine de sıçrayan ve en az 100 evin yok olduğu yangınlarda, 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde devam eden ve yerleşim yerlerine de sıçrayan orman yangınlarında, 100'den fazla evin yandığı, 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre, NSW kırsalında, sert rüzgarın yanı sıra 35 derecelik hava sıcaklığının da etkisiyle iki gündür devam eden orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, bazıları tahliye edildi.

Eyaletin kuzeyinde ve sahil şeridinde süren ve en az 100 evin yok olduğu yangınlarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kayıp olduğu bildirilen 7 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

- Belediye Başkanı Carol Sparks yangınları "korkunç" olarak niteledi

Yangınların en etkili olduğu Glen Innes kasabası yakınlarında kimlikleri açıklanmayan 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan ve durumu "korkunç" olarak nitelendiren Belediye Başkanı Carol Sparks, "Okullar kayboldu, evler insanlar yandı, hayatlar kaybedildi. İnsanlar evlerini kurtarmak için mücadele etti, fakat ayrılmaları gerekiyordu." ifadesini kullandı.

- NSW Kırsal İtfaiye Servisinden "çok endişeliyiz" açıklaması

Acil servislere yardım çağrısında bulunanlar konusunda "çok endişeli" olduklarını belirten NSW Kırsal İtfaiye Servisi komiser yardımcısı Rob Rogers, "İtfaiyecileri bu insanlara ulaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık, helikopterlerde itfaiyeciler vardı, insanlara ulaşmaya çalıştık." dedi.

Halen yerleşim yerlerini tehdit eden yangınların söndürülmesi ve yangın bölgelerinde mahsur kalanların kurtarılması için 70 uçak ve binden fazla itfaiyeci görevlendirildi.

Her yıl hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da, 7 Şubat 2009'daki yangında 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi yaralanmıştı. Ülke tarihinin en korkunç yangını olarak tanımlanan Victoria eyaletindeki yangın "Kara Cumartesi" olarak anılıyor.

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Avustralya orman yangınları

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