HABER

Avustralya'daki selde 300 bin sığır telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 06:01 | Son Güncelleme

Richmond Belediye Başkanı John Wharton: "Bu sayı sadece buradaki bölgelerden. Sel suları diğer ilçelere ulaştıkça orada 7-8 milyon sığır bulunuyor, daha fazla hayvan kaybedeceğimize şüphe yok"

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avustralya Sky News'te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta bir yıllık yağmurun bir hafta içinde düştüğü Townsville kenti ve çevresindeki arazilerden suların çekilmesiyle maddi zararın boyutları netleşmeye başladı.

Sezonun kurak geçmesiyle zor anlar yaşayan bölgeyi vuran sellerin yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki 300 bin büyükbaş hayvanın telef olmasına neden olduğu açıklandı.

Kentlerde sel suları altında kalan binlerce ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları sürerken, barajların taşmasına neden olan sellerin bastığı çiftliklerdeki yüzbinlerce hayvanın sele kapılarak ya da yiyecek bulamayarak telef olduğu belirlendi.

Richmond Belediye Başkanı John Wharton, sellerin etkili olduğu bölgede telef olan büyükbaş hayvanların her birinin biner dolar değerinde olduğunu ifade ederek, "Bu sayı sadece buradaki bölgelerden. Sel suları diğer ilçelere ulaştıkça orada 7-8 milyon sığır bulunuyor, daha fazla hayvan kaybedeceğimize şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Daha fazla hayvan ölümünü önlemek için çamur içindeki arazilere helikopterlerle yiyecek bırakılıyor.

Öte yandan Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Victoria eyaletlerinin yanı sıra Kuzey Bölgesi'nden bölgeye gönderilen yem sevkiyatı sürüyor.

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
İznik’te bir gece de iki define olayıİznik’te bir gece de iki define olayı
İş makinesiyle define avı jandarmaya takıldıİş makinesiyle define avı jandarmaya takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
300 bin Avustralya sel Sığır teef telef oldu

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

Trump inada bindirdi! Kriz gittikçe büyüyor!

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.