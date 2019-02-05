Avustralya'daki selde iki kişi kayıp

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu selde 2 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Queensland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük bir bölümü sel suları altında kalan Townsville’de en son taşkınların yaşandığı Ross Nehri yolunda görülen ve sele kapıldıklarından kaygı duyulan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaybolanların Hughie Morton (21) ve Troy Mathieson (23) olduğunu duyuran polis, bu kişilerin bulunmaları için halka yardım çağrısında bulundu.

- Başbakan Scott Morrison bölgede incelemelerde bulunacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, binlerce ev ve iş yerinin sel sularının altında kaldığı Townsville kentini ziyaret edeceğini açıkladı. Yaşananların sadece mülklerin su altında kalması olmadığını, bunun bir "şok" olduğunu ifade eden Başbakan Morrison, oluşan hasarın düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirtti.

- Townsville Belediye Başkanı tehlike henüz bitmedi