HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

22.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi. Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

Avustralya'daki bakımevleriyle ilgili soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi.

Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.

Avustralya'da hükümetin sübvanse ettiği bakımevlerinde cinsel saldırı skandallarının 2018'de ortaya çıkması ardından en üst düzey soruşturmalar için Kraliyet Komisyonu oluşturulmuştu.

Avustralya'daki 903 koronavirüs kaynaklı ölümün yüzde 75'inin bakımevlerinde olması nedeniyle bu sektördeki ihmaller daha sık gündeme gelmeye başladı.

Ancak avukat Rozen, bakımevlerindeki yaşlılara yönelik cinsel tacizlerin buralarda kalan toplam nüfusun yüzde 13 ila 18'ini etkilediğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bir yılda 32 bin saldırı

Bir yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal saldırıya uğrayan yaşlıların sayısının 32 bini aştığı tahmin ediliyor.

Yaşlılara yönelik tacizin, bakımevlerinde kalan kişilerin yanı sıra bakıcılar tarafından da yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturmanın başladığı 2018'den bu yana, yetersiz bakım, personel sorunları ve diğer konularda 10 bini aşkın şikayet komisyona ulaştı.

Bu bakımevlerinde yaşlıların yanı sıra bakıma muhtaç gençler de kalıyor.

Bakımevleri çalışanları, oralarda kalanlar ve onların aile ve akrabaları yaşadıkları kötü deneyimlerle ilgili tanık ifadeleri verdi.

"İhmal" başlığıyla geçen yıl Ekim ayında sunulan taslak raporda sektördeki yetersiz yasal düzenlemelere, personelin uzun çalışma saatlerine ve kaynak eksikliğine dikkat çekilmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bakımevlerinde kimyasal sakinleştiricilerin kullanımının azaltılması ve gençlerin tahliye edilmesi de dahil olmak üzere rapordaki önerilerin hayata geçirileceğini söylemişti.

bakımevleri

Covid etkisi

Soruşturmada, koronavirüs salgınının sistem içindeki sorunların daha da ağırlaşmasına yol açtığı belirtildi.

Birçok bakımevinde vakaların ve ölümlerin artmasıyla hükümet, salgına yeterince hazırlık yapmamakla eleştirildi.

Salgının etkisiyle ilgili Ağustos ayında sunulan özel raporda, bu sektörün "travma yaşadığı" vurgulandı.

Morrison hükümeti, Covid ile ilgili önerilerin uygulanacağını, bakımevlerinde güvenlik fonlamanın artırılacağını söyledi.

Komisyon nihai raporunu Şubat 2021'de açıklayacak.

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Spiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladıSpiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladı
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi
Diğer Haberler
Azerbaycanlı spiker Zengilan kentinin işgalden kurtarıldığı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı
Spiker Zengilan'ın işgalden kurtarıldığı haberini duyunca ağladı
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Ermenistan askerleri Zengilan’da camiyi ahıra çevirdi!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Muhabir canlı yayında telefonunu çaldırdı!
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
Ayini kesip papazı yaka paça götürdüler
Gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek annesi tarafından terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Kırgızistan'da mali suçlarla ilgili af ilan edildi
Ülkede mali suçlarla ilgili af ilan edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.