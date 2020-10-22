Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

Avustralya'daki bakımevleriyle ilgili soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi.

Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.

Avustralya'da hükümetin sübvanse ettiği bakımevlerinde cinsel saldırı skandallarının 2018'de ortaya çıkması ardından en üst düzey soruşturmalar için Kraliyet Komisyonu oluşturulmuştu.

Avustralya'daki 903 koronavirüs kaynaklı ölümün yüzde 75'inin bakımevlerinde olması nedeniyle bu sektördeki ihmaller daha sık gündeme gelmeye başladı.