Avustralya’daki Türk Konsolosluğunda şüpheli paket alarmı

Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosluğunda şüpheli paket alarmı verildiği öğrenildi.

Bugün Avustralya’nın Melbourne ve Canberra kentlerindeki pek çok konsolosluk ve büyükelçilik binasında şüpheli paket krizi yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosluğunda da benzer bir durum meydana geldi. Öte yandan, Avustralya Federal Polisi’nin yaptığı incelemeler sonucu herhangi bir tehlikeli bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

