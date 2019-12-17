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Avustralya'daki Türklerden yangın mağdurlarına 14 bin 500 dolar yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Avustralya'daki Türklerden yangın mağdurlarına 14 bin 500 dolar yardım

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Melbourne’daki camilerde yangın mağdurları için toplanan 14 bin 500 Avustralya doları (yaklaşık 60 bin lira) yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde, Avustralya'daki orman yangınlarından etkilenen mağdurlar için toplanan yardım, Brisbane’deki Eyalet İtfaiye Merkezine (QFES) verildi.

Türk İslam Cemiyetleri ile ortaklaşa "Avustralya'daki Yangının Yaralarını Birlikte Saralım" temasıyla başlatılan kampanyada, toplanan 14 bin 500 Avustralya doları toplandı.

Yardımlar, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş ve din görevlisi Mahmut Temurci tarafından yetkililere teslim edildi.

Arslantaş, teslim sırasında yetkililere Türk toplumunun yangınlarda mağdur duruma düşenlerin acılarını paylaştığını söyledi.

Coğrafyanın kader olduğunu belirten Arslantaş, aynı coğrafyayı paylaşanların aynı kaderi de paylaştıklarını vurgulayarak daha büyük felaketlerden koruması için Allah'a dua ettiklerini dile getirdi.

QFES Genel Müdürü Greg Leach, Queensland eyaletinde halen farklı noktalarda devam eden 75 yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Bu tür yardımların kendilerine büyük moral kazandırdığını belirten Leach, Türk toplumunun kendilerine olan bu anlamlı ve mütevazı desteğinden çok etkilendiklerini söyledi.

Yeni Güney Galler’de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan ve yaklaşık bir aydır söndürülemeyen yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Türk Toplumu yangın

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