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Avustralya'daki Türklerin yaşamı Mersin'deki fotoğraf sergisinde

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

HAYATLARINI Avustralya'da sürdüren Türklerin yaşamlarını konu alan fotoğraf sergisi, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımı ile açıldı.

Avustralya'daki Türklerin yaşamı Mersin'deki fotoğraf sergisinde

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- HAYATLARINI Avustralya'da sürdüren Türklerin yaşamlarını konu alan fotoğraf sergisi, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımı ile açıldı.
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Mersin'deki programı kapsamında sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret edip kent ile ilgili bilgiler aldı. Brown ve Seçer daha sonra Kongre Merkezi'nde, Avustralya'daki Türklerin yaşamlarını konu edinen 'Kimlik-Avustralya'da Türk Kimliğinin İfadeleri' isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.
1968 ve 1974 yılları arasında 19 bin Türk göçmenin Avustralya'ya gittiğini aktaran Büyükelçi Brown, "Sergi geçen sene sonunda ve 2019 yılının başında Avustralya Melbourne'de sergilenmiştir. Büyükelçilik olarak bu sergiyi gezici hale dönüştürüp, Türkiye'deki farkıl illerde sergilemek istiyoruz. Mersin; Ankara ve Kayseri'den sonra 3'üncü durağımız oldu" dedi.
Başkan Vahap Seçer ise Avustralya ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Böyle medeni, gelişmiş, kalkınmış bir ülke ile iletişim içerisinde olmamız bize fayda sağlar. Sayın Büyükelçi burada da yatırımlar olduğunu söyledi. IFM firması Mersin Limanı'ndaki Türk hissedarın hissesini almıştır. Burada bir ticari faaliyetleri var. Burada yatırım yapan, yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcılarla iş birliği için hazırım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, Büyükelçi Brown ile Başkan Seçer, fotoğrafları inceledi.
Sergi 3 Haziran'a kadar gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

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