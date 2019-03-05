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Avustralya'daki yangınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Victoria eyaletinin farklı noktalarında kontrol altına alınmayan yangınların çok daha fazla ev ve bina için tehlike oluşturduğu uyarısında bulunuldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria eyaletinde çok sayıda ev ve binanın kullanılamaz hale geldiği yangınların daha fazla ev için tehlike oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrew Crisp, basına yaptığı açıklamada, Melbourne kentinin doğusunda, kontrol altına alınamayan yangınlarda alevlerin evlere yaklaştığı Dargo ve Licola kasabaları için acil durum uyarıları yapıldığını belirtti.

Eyalet genelinde cuma gününden bu yana 38 farklı noktada etkili olan yangınların, 40 bin hektardan fazla orman ve tarım arazisini küle çevirdiğini belirten Crisp, yangınlarda 9 evin yandığını, onlarca binanın hasar gördüğünü ifade etti.

Yangına, 75 yangın söndürme uçağı ve helikopter ile havadan müdahale edildiği bilgisini paylaşan Crisp, karadan müdahale eden yüzlerce itfaiyecinin, halkın güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Victoria Kırsal İtfaiye Servisinden (CFA) pazar günü yapılan açıklamada, eyaletin doğusunda yer alan Bunyip Eyalet Parkı ve Yinnar kasabası yakınlarındaki yangınları kontrol altına alabilmek için binden fazla itfaiyecinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu bölgedeki yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadığı ifade edilen açıklamada, eyalet genelinde ateş yakma yasağı ilan edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yangınların eyalet genelinde 30 farklı noktada devam ettiği, Bunyip kasabası yakınlarındaki Bunyip Eyalet Parkı bölgesinde 3, Kuzey Garfield’da ise 2 evin yandığı bildirilmişti.

2018'in Aralık ayı ile 2019'un Ocak ve Şubat ayları, ülkede şimdiye dek ölçülen en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçmişti.

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