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  4. Avustralya'daki yangınlar nedeniyle yeni tahliye çağrıları yapıldı

Avustralya'daki yangınlar nedeniyle yeni tahliye çağrıları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği ülkede, Victoria eyaletinde geçen hafta ilan edilen 7 günlük "felaket durumunu" 48 saat uzatıldı

TOMERONG (AA) - Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle yeni tahliye çağrıları yapıldı.

BBC'nin haberine göre, ülke genelinde eylül ayından bu yana yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yetkililer, artması beklenen hava sıcaklıkları öncesinde ülkenin güneydoğu bölgesinde ikamet edenlere tahliye çağrısında bulundu.

Yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu Victoria eyaletinde, yangın tehdidi altındaki bölgelerde halktan, bulundukları yerleri hızlı bir şekilde terk etmeleri istendi.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, tehlikenin boyutunu tahmin etmenin zor olduğunu ifade ederek, eyalette kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle geçen hafta ilan edilen 7 günlük "felaket durumunu" 48 saat uzattı.

Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Andrew Crisp, "Dışarı çıkabiliyorsanız, dışarı çıkmalısınız çünkü yarın tehlikeli ve hareketli bir gün olacak." dedi.

Yetkililer tarafından Avustralya Alpleri bölgesinde de halka tahliye uyarısı yapıldı.

- Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor

Ülkenin güneydoğu kesimlerinde rüzgar hızının artması, hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması ve yağışsız şimşek fırtınaları yaşanması beklendiği, bu durumun bilhassa Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde yangınları alevlendirmesinden ve artırmasından endişe edildiği kaydedildi.

Yangınların, evleri ve insan hayatını tehlikeye atmaya devam ettiği Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerinde de uyarılar yapıldı.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, halka yarın kötüleşmesi beklenen hava koşullarına karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

Eyalet yönetimi, yangınlar nedeniyle hasar gören yerleşim yerlerinin ve altyapının yeniden inşası ile yangınlardan etkilenen halka destek için 1 milyar Avustralya doları (yaklaşık 700 milyon dolar) ödenek ayrıldığını duyurdu.

Diğer yandan, Batı Avustralya eyaletinde Perth kenti kırsalındaki bazı bölgelerde de yangınlar nedeniyle acil durum uyarısı yapıldı ve halka "tehlikede oldukları" bildirildi.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım miyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmişti.

- Hükümetten yangın bölgeleri ve yangınzedeler için "ödenek" sözü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta başında, ülkenin farklı noktalarında görülen ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelerde, iyileştirme çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten, 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edilmişti.

Diğer yandan, pazartesi günü nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden artacağı uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya tahliye uyarıları Yangınlar

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