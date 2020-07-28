Avustralya'daki yangınlarda 3 milyar hayvan 'öldü ya da yerinden oldu'

Avustralya'da yayımlanan bir rapora göre, ülkede 2019 ve 2020'deki yangınlarda yaklaşık 3 milyar hayvan hayatını kaybetti ya da yerinden oldu.

Rapor, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) sağladığı finansmanla hazırlandı.

Vakıf yangınları, "modern tarihteki en kötü doğal yaşam felaketlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Avustralya'daki farklı üniversitelerden bilim insanları Salı günü açıkladıkları raporda 143 milyon memeli, 2 milyar 460 milyon sürüngen, 180 milyon kuş ve 51 milyon kurbağanın yangınlardan etkilendiğini açıkladı.

Raporda kaç hayvanın öldüğü bilgisi yer almadı ancak raporun yazarlarından Chris Dickman, gıda, barınak ve avcılardan korunma alanlarının eksikliği nedeniyle alevlerden kaçabilenlerin sayısının "çok fazla olmadığını" düşündüklerini söyledi.

Avustralya'daki çalılık ve ormanlık alanlarda Eylül 2019'da başlayan ve aylarca devam eden yangınlar İngiltere büyüklüğünde bir alanı etkilemiş, 33 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de evsiz kalmasına yol açmıştı.

Yangınlar, Avustralya'nın modern tarihindeki en büyük ve en uzun süren yangınlar olarak kayıtlara geçti.