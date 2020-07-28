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Avustralya'daki yangınlarda 3 milyar hayvan 'öldü ya da yerinden oldu'

28.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ülkede yayımlanan bir rapora göre, 2019 ve 2020'deki yangınlarda yaklaşık 3 milyar hayvan hayatını kaybetti ya da yerinden oldu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yangınları, "modern tarihteki en kötü doğal yaşam felaketlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Avustralya'daki yangınlarda 3 milyar hayvan 'öldü ya da yerinden oldu'

Avustralya'da yayımlanan bir rapora göre, ülkede 2019 ve 2020'deki yangınlarda yaklaşık 3 milyar hayvan hayatını kaybetti ya da yerinden oldu.

Rapor, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) sağladığı finansmanla hazırlandı.

Vakıf yangınları, "modern tarihteki en kötü doğal yaşam felaketlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Avustralya'daki farklı üniversitelerden bilim insanları Salı günü açıkladıkları raporda 143 milyon memeli, 2 milyar 460 milyon sürüngen, 180 milyon kuş ve 51 milyon kurbağanın yangınlardan etkilendiğini açıkladı.

Raporda kaç hayvanın öldüğü bilgisi yer almadı ancak raporun yazarlarından Chris Dickman, gıda, barınak ve avcılardan korunma alanlarının eksikliği nedeniyle alevlerden kaçabilenlerin sayısının "çok fazla olmadığını" düşündüklerini söyledi.

Avustralya'daki çalılık ve ormanlık alanlarda Eylül 2019'da başlayan ve aylarca devam eden yangınlar İngiltere büyüklüğünde bir alanı etkilemiş, 33 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de evsiz kalmasına yol açmıştı.

Yangınlar, Avustralya'nın modern tarihindeki en büyük ve en uzun süren yangınlar olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında yayımlanan başka bir araştırmada yangınlardan en fazla etkilenen New South Wales ve Victoria eyaletlerinde bir milyar hayvanın öldüğü kaydedilmişti. Sydney Üniversitesi'nden baş araştırmacı Lily van Eeden, Salı günü yayımlanan raporun ise tüm kıtayı kapsadığını kaydediyor.

Araştırmanın sonuçlarının halen gözden geçirildiği ve nihai raporun gelecek ay yayımlanacağı belirtiliyor.

Acil yardıma ihtiyaç duyan 113 tür var

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Avustralya direktörü Dermot O'Gorman, "İlk bulgular şoke edici" dedi ve ekledi:

"Yaşadığımız süre boyunca dünyanın başka bir yerinde bu kadar hayvanı öldüren ya da yerinden eden başka bir olay düşünmek zor."

https://www.youtube.com/watch?v=99rFV4t\_9Q0

Bilim insanları uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya'da daha uzun, sıcak ve kuru yazların yaşanacağı ve bunun da tehlikeli olacağı uyarısında bulunuyordu.

Bilim insanları ayrıca Avustralya yangınları gibi ekstrem doğa olaylarının olağan hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Şubat ayında Avustralya hükümeti yangınlar nedeniyle "acil yardıma ihtiyaç duyan" 113 hayvan türü belirlemişti.

Hükümet hayvanların ve doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi için 35 milyon dolar kaynak ayırmıştı ancak çevreciler hükümete doğal yaşam koruma politikalarını sertleştirme çağrısında bulunuyor.

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