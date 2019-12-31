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  4. Avustralya’daki Yangınlarda Binlerce Kişi Mahsur Kaldı 

Avustralya’daki Yangınlarda Binlerce Kişi Mahsur Kaldı 

31.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

Salı günü Avustralya’nın doğu kıyısındaki sahil kasabalarında binlerce kişi yangınlar nedeniyle mahsur kaldı. Hükümet donanmaya ait gemileri ve helikopterleri yangınla mücadele ve tahliye faaliyetleri için gönderd

Avustralya’daki Yangınlarda Binlerce Kişi Mahsur Kaldı 

Salı günü Avustralya’nın doğu kıyısındaki sahil kasabalarında binlerce kişi yangınlar nedeniyle mahsur kaldı. Hükümet donanmaya ait gemileri ve helikopterleri yangınla mücadele ve tahliye faaliyetleri için gönderdi.

Avustralyalı yetkililer ABD ve Kanadalı itfaiye ekiplerinden de yardım alıyor. Gece iki kişinin daha yangınlarda hayatını kaybetmesiyle Avustralya’da Ekim ayından beri devam eden yangınlarda ölü sayısı 11’e çıkmış oldu.

Yangınlar 4 milyon hektar alanın yok olmasına neden oldu. Üç yıldır kuraklık yaşanan bölgede aşırı sıcak ve rüzgar her gün yeni yangınların çıkmasına neden oluyor.

Avustralya’nın güneyindeki New South Wales ve Victoria eyaletlerinde 200’den fazla yangın kasabaları, elektrik hatlarını, telefon ve internet bağlantılarını tehdit ediyor.

Yetkililer yangının ana cephesinin kıyı şeridine yaklaştığını ve kıyılardakilerin kendilerine sığınak bulmaları çağrısı yaptı. Victoria eyaletinin Mallacoota kasabasında ana yolun kapanmasının ardından 4 bin kişi su kıyısına ilerledi. Kaçmayı başaramayanlar acil durum sirenleri eşliğinde yakındaki bir spor salonuna ve kamu binalarına sığındı.

Kasabada kalanlar sosyal medyadan alevlerin ve dumanın kapladığı kızıl gökyüzünün görüntülerini paylaştı. Bazı resimlerde kasaba sakinlerinin yüzlerinde gaz maskesiyle yan yana, sahilde, kumların üzerinde yattıkları görüldü.

Yeni yıla ilk giren yerlerden biri olan Avustralya’da havai fişek gösterileri ise iptal edilmedi.

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