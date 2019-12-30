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  4. Avustralya’daki yangınlarda bir gönüllü itfaiyeci öldü

Avustralya’daki yangınlarda bir gönüllü itfaiyeci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Avustralya’da gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan bir kişi içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Avustralya’da Yeni Güney Galler itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Green Valley bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü itfaiyecilerin kamyonetinin şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin arasında devrildiği belirtildi.

Avustralya’da gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan bir kişi içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Avustralya’da Yeni Güney Galler itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Green Valley bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü itfaiyecilerin kamyonetinin şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin arasında devrildiği belirtildi. Olayda bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 2 itfaiyecinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu belirtildi.
Yangınlar Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletini tehdit ederken Victoria eyaletinde 11 yangın uyarısı yapıldı.
Avustralya’da Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda hayatın kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, 950 ev yandı.

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