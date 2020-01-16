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  4. Avustralya'daki yangınlarda itfaiyeciler Wollemi çamlarını korumayı başardı

Avustralya'daki yangınlarda itfaiyeciler Wollemi çamlarını korumayı başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken 2 bin 600'den fazla ev kül oldu

CANBERRA (AA) - Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarda itfaiyeciler, "dinozor ağaçları" olarak da bilinen dünyanın en yaşlı ağaçlarından Wollemi çamlarının bulunduğu alanı alevlerden korumayı başardı.

Milli Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Direktörü David Crust, itfaiyecilerin, Sydney kentinin Mavi Dağlar bölgesi civarında, geçmişi tarih öncesine dayanan ve sayıları 200'ün altında olan Wollemi çamlarının bulunduğu vadiyi havadan müdahaleyle korumayı başardığını belirtti.

Crust, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, bölgede iki aydan uzun süredir kontrol altına alınamayan alevlerin, Wollemi çamlarının bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine helikopterlerle vadiye taşınan uzman itfaiyecilerin, bölgede sulama sistemi oluşturduğunu söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının da yardımıyla bölgeye yangın geciktiricilerle müdahale edildiğini bildiren Crust, "Bu, (Wollemi çamlarının bulunduğu) alana yaklaşırken alevlerin şiddetini azaltmaya yardımcı oldu." dedi.

Wollemi çamlarının özellikle önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Crust, "Gerçek şu ki, burası bu ağaçların var olduğu tek yer ve bu kadar az sayıda olmaları gerçekten önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Güney Galler eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean, bazı bitkiler zarar görse de "operasyonla" söz konusu alanın korunduğunu ifade etti.

Kean, "Wollemi Milli Parkı, bu ağaçların bulunduğu dünyadaki tek yer ve sayıları 200'ün altında. Onları korumak için her şeyi yapmak zorunda olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Korunmasına yardımcı olmak için bu ağaçların tam yerinin gizli tutulmaya devam edileceği kaydedildi.

Fosili bulunan Wollemi çamının, 1994'e kadar artık dünya üzerinde yetişmediği düşünülüyordu.

- Yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Wollemi çamları Yangınlar

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