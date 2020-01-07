Avustralya'daki yangınlarda milyonlarca euroluk maddi hasar

Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 435 milyon euroluk maddi zarar oluştu.Avustralya'da etkili olan yangınların maddi zararının milyonlarca euro olduğu tahmin ediliyor. Avustralya Sigorta Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, yangından zarar görenler tarafından yaklaşık 9 bin başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, felaketin yol açtığı zararın 700 milyon Avustralya doları (435 milyon euro) civarında olduğu ve bu miktarın artabileceği tahmin ediliyor.

Avustralya hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, yangın bölgesindekiler için yaklaşık 2 milyon Avustralya doları tutarında yardım sağlanacağı belirtilmişti.

Yangınla mücadele sürüyor

Yağan yağmurlar ve hava sıcaklığının düşmesi ülkenin güney doğusunda etkili olan yangınlarla mücadeleyi kolaylaştırmasına rağmen, Cuma gününden itibaren sıcaklığın yine 40 dereceyi aşacağı ve yangın tehlikesinin artacağı tahmin ediliyor.

Yeni Güney Galler eyaletinin İtfaiye Müdürü Shane Fitzsimmons, yağan yağmurlar ve hava sıcaklığını düşmesi ile yangınla mücadele için "daha uygun" koşulların oluştuğunu söyledi. Fitzsimmons, yangınların söndürülmesi için mücadele eden 2 bin 600'den fazla kişinin, yangın tehlikesinin artmasının beklendiği Cuma gününe hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.