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  4. Avustralya'da korkunç yangın! Ölü sayısı artıyor...

Avustralya'da korkunç yangın! Ölü sayısı artıyor...

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle bu hafta 17 kişi kayboldu, ölü sayısı ise 18'e yükseldi!

Avustralya'da korkunç yangın! Ölü sayısı artıyor...

Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu.

Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu.

Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, "bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme" olarak nitelendirildi.

Sydney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedildi.

Bazı bölgelerde devam eden yangınlar ve devrilen ya da devrilmek üzere olan ağaçlar gibi tehlikeler nedeniyle yollar kapatıldı, araçlar süper market ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla 4 bin civarında kişinin önceki gün sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 500 kişinin donanmaya ait bir gemiyle tahliye edileceği bildirildi.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, "Mallacoota'da yaklaşık 3 bin turist ve yerel halktan bin kişinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsi bölgeden ayrılmak istemeyecek, hepsi tek seferde gemiye binemeyecek." dedi.

Elektriğin kesildiği ve yolların kapandığı Mallacoota'da deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye su, gıda maddeleri ve yakıt taşıyan çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği kaydedilmişti.

Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basına yaptığı açıklamada, "aylardır süren yangınların, yağışlar başlayana kadar devam edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

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Avustralya Victoria yangın Yeni Güney Galler

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