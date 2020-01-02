Avustralya'da korkunç yangın! Ölü sayısı artıyor...

Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde kontrol altına alınamayan yangınlarda bu hafta 17 kişi kayboldu.

Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, iki eyalette bin 200'den fazla ev kül oldu.

Yetkililer, bu hafta Victoria'da 68, komşusu Yeni Güney Galler'in güneyinde de 381 evin yandığını bildirdi. İki eyaletteki yangınların yaklaşık 200 noktada etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, binlerce kişi, ülkenin doğu sahillerini terk etmeye başladı.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, sabah saatlerinde, turistlerden cumartesi gününden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik bir alanı bir an evvel terk etmelerini istedi ve bu durum, "bölge dışından gelenler için şimdiye kadarki en büyük toplu yer değiştirme" olarak nitelendirildi.