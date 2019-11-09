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Avustralya'daki Yangınlarda Ölü Sayısı Artıyor

09.11.2019 13:05 | Son Güncelleme

Avustralya’nın doğusunda etkili olmaya devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla ev de kül oldu. 

Avustralya'daki Yangınlarda Ölü Sayısı Artıyor

Avustralya’nın doğusunda etkili olmaya devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla ev de kül oldu.

Yangının sürdüğü New South Wales bölge itfaiyesi yetkilileri, Sidney şehrinin 550 km kuzeyinde devam eden yangınlarda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede ayrıca bir kişinin de aracının içerisinde yanmış bedenine ulaşıldı.

Başbakan Scott Morrison da şu an itibariyle 4 kişinin de kayıp olduğu bilgisine sahip olduklarını açıkladı. Başbakan ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Başbakan Morrison yangınla mücadele için ordunun rezerv kuvvetlerini de devreye sokabileceklerini, bunun için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Ciddi anlamda kurak bir mevsim geçiren bölgede bu tarihlerde sık sık orman yangınlarıyla karşılaşılıyor. Avustralya’da Aralık, Ocak ve Şubat yaz ayları olarak yaşanıyor. Ülkede şu an henüz 36’sı kontrol altına alınamamış 86 yangın devam ediyor.

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