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  4. Avustralya'daki yangınlarda "sıcak hava" alarmı

Avustralya'daki yangınlarda "sıcak hava" alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Ülkede batı kesimlerinde etkili olan yağmur bazı yangınları söndürse de Yeni Güney Galler eyaletinde 70'den fazla noktada alevler etkisini sürdürüyor

PERTH (AA) - Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar farklı noktalarda devam ederken, itfaiye ekipleri, hafta sonu ülkeyi etkisi altına almaya başlaması beklenen "aşırı sıcak hava dalgasının" beraberinde getireceği olası olumsuz koşullara karşı önlem alıyor.

Yangınlar nedeniyle eylül ayından bu yana en az 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 5 milyon hektarlık alanın ve 950'den fazla evin kül olduğu ülkede yetkililer, yangınların sürdüğü bölgelerde, yeniden yükselen sıcaklıkların beraberinde getirebileceği koşullara karşı hazırlık yapıyor.

Beklenen sıcak hava dalgası öncesinde ülkenin batı kesimlerine yağan yağmurla bazı yangınlar sönse de Yeni Güney Galler eyaletinde 70'den fazla noktada yangınlar sürüyor.

Eyalette nispeten serinleyen havadan istifade eden itfaiyeciler, yangın kontrol hatlarını sıklaştırdı.

Meteoroloji Bürosundan hava tahmincisi Rose Barr, bazı bölgelerin hafta sonundan itibaren "aşırı sıcak hava dalgası" etkisinde kalmasının beklendiğini belirterek, "Artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte, yangın tehlikesi yeni haftada daha da artacak. Büyük olasılıkla pazartesi ve salı en fazla yangın havasının yaşandığı günler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barr, Yeni Güney Galler'in güney kesimlerinin halihazırda yeniden sıcak havanın etkisi altına girmeye başladığını söyledi.

Eyaletin kuzeybatı kesimlerinde ve Sydney'de yangın riski seviyesinin hala çok yüksek olduğu ifade edildi.

Sydney'in batı kırsalında pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkabileceği aktarıldı.

Diğer yandan, Güney Avustralya eyaletinde itfaiyecilerin, Adelaide tepelerindeki kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadeleyi sürdürdüğü bildirildi.

Güney yarımkürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'nın 17 Aralık'ta, kaydedilen en sıcak günü yaşandığı açıklanmıştı.

Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta ülke genelinde ölçülen sıcaklık ortalamasının, 7 Ocak 2013'te kaydedilen 40,3 dereceyi aşarak 40,9'a ulaştığı belirtilmişti.

Yeni Güney Galler'de yer alan Sydney kenti kırsalında ise hava sıcaklığının 19 Aralık'ta 42 dereceye kadar yükseldiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yangınlar

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