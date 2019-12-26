Avustralya'daki yangınlarda "sıcak hava" alarmı

PERTH (AA) - Avustralya'da orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar farklı noktalarda devam ederken, itfaiye ekipleri, hafta sonu ülkeyi etkisi altına almaya başlaması beklenen "aşırı sıcak hava dalgasının" beraberinde getireceği olası olumsuz koşullara karşı önlem alıyor.

Yangınlar nedeniyle eylül ayından bu yana en az 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 5 milyon hektarlık alanın ve 950'den fazla evin kül olduğu ülkede yetkililer, yangınların sürdüğü bölgelerde, yeniden yükselen sıcaklıkların beraberinde getirebileceği koşullara karşı hazırlık yapıyor.

Beklenen sıcak hava dalgası öncesinde ülkenin batı kesimlerine yağan yağmurla bazı yangınlar sönse de Yeni Güney Galler eyaletinde 70'den fazla noktada yangınlar sürüyor.

Eyalette nispeten serinleyen havadan istifade eden itfaiyeciler, yangın kontrol hatlarını sıklaştırdı.

Meteoroloji Bürosundan hava tahmincisi Rose Barr, bazı bölgelerin hafta sonundan itibaren "aşırı sıcak hava dalgası" etkisinde kalmasının beklendiğini belirterek, "Artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte, yangın tehlikesi yeni haftada daha da artacak. Büyük olasılıkla pazartesi ve salı en fazla yangın havasının yaşandığı günler olacak." değerlendirmesinde bulundu.