Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak

Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kere dolaşacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'daki yangınların yol açtığı duman sütununun, yıl başında Güney Amerika'ya ulaştığı, geçen hafta ise Dünya'nın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, "Dumanların, Dünya'nın etrafında en az bir tam çember oluşturması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

- Dumanlar Dünya'nın etrafında nasıl dolaşıyor?

Avustralya'daki büyük yangının, birçok gök gürültülü fırtınaya neden olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da en yükseği yaklaşık 18 kilometreye kadar dumanların stratosfere yükselmesine yol açtığı belirtildi.

Dumanın stratosfere bir kere ulaştığında, ilk kaynağından binlerce kilometre uzakları dolaşabildiği kaydedilen açıklamada, bunun da atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği aktarıldı.