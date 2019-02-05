Avustralya'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması için çağrı

BANGKOK (AA) - Avustralya, ülkesi Bahreyn'de hakkında hapis hükmü olduğu için Tayland'da gözaltına alınan futbolcu Hakim El-Araibi'nin serbest bırakılması için Bangkok yönetimine çağrı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Melbourne'de yarı amatör bir futbol kulübünde forma giyen Araibi'nin ülkede kalıcı ikamet izni olan bir sığınmacı olduğunu belirterek, Tayland yönetiminden futbolcunun serbest bırakılması için yasal takdir yetkisini kullanmasını istedi.

Bahreyn'e gönüllü iade edilmeyi reddeden Araibi'nin serbest bırakılması halinde Avustralya'ya döneceğini ifade eden Payne, "Tayland Başsavcılığı, ülkede geçerli Suçluların İadesi Yönetmeliği'nin böylesi durumlarda idarenin takdir yetkisini kullanmasına izin verdiğini doğruladı. Tayland makamlarını söz konusu yetkiyi gözaltındaki Araibi için kullanmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Pascoe Vale Futbol Kulübünde forma giyen Araibi, Bahreyn'de polis karakolunu kundaklamak suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Araibi, bir yıl önce Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

İnsan hakları örgütleri de ailesi ile Tayland'da tatil yaparken Aralık 2018'de gözaltına alınan futbolcunun serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

