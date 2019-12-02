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Avustralya'dan Çin'e tutuklu yazar Yang'a kötü muamele tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

Avustralya'dan Çin'e tutuklu yazar Yang'a kötü muamele tepkisi

CANBERRA (AA) - Avustralya, Çin'de tutuklu bulunan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'e yönelik muamelenin "kabul edilemez" olduğunu ve uluslararası kurallara uygun şekilde adaletin temel standartlarına göre muamele görmesi gerektiğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, Avustralyalı yetkililerin Yang'ı aylık olarak ziyaret ettiğini belirterek, Yang'ın durumuyla ilgili verdikleri bilgiler nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti.

Payne, neredeyse bir yıldır Çin'de tutuklu bulunan 54 yaşındaki Yang'ın dış dünyadan izole şekilde, ailesi ve yakınlarıyla sınırlı iletişimine izin verildiğini ayrıca kelepçelenmiş halde günlük olarak sorgulanmasının yeniden başladığını aktararak, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Çinli yetkililere, defalarca Yang'a karşı suçlamaların açıklanması için talepte bulunduklarını vurgulayan Payne, Yang'ın uluslararası kurallara uygun şekilde adaletin temel standartlarına göre muamele görmesi gerektiğini söyledi.

- Çin tarafından "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ağustosta yaptığı açıklamada, Çin'de tutuklanan Çin asıllı Avustralyalı yazar Yang'ın Avustralya'ya casusluk yaptığı suçlamalarının "tamamen asılsız" olduğunu söylemişti.

Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren "ulusal güvenlik" şüphesiyle gözaltına alınan ve "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Yang, Başbakan Morrison'a hitaben "En kısa zamanda eve dönmeme yardım edin." ifadeleriyle yardım talebinde bulunmuştu.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Yang'ın, 19 Ocak'ta Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla Çin'e gittiği açıklanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, New York'tan Guangcou'ya gitmesinden itibaren kendisinden haber alınmayan Yang'ın ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere karıştığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu bildirmişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, Yang'ın Çin tarafından 23 Ağustos'ta "casusluk" suçlamasıyla resmen tutuklandığını duyurmuştu.

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