Avustralya'dan Çin'e tutuklu yazar Yang'a kötü muamele tepkisi

CANBERRA (AA) - Avustralya, Çin'de tutuklu bulunan Çin asıllı Avustralyalı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün'e yönelik muamelenin "kabul edilemez" olduğunu ve uluslararası kurallara uygun şekilde adaletin temel standartlarına göre muamele görmesi gerektiğini bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, Avustralyalı yetkililerin Yang'ı aylık olarak ziyaret ettiğini belirterek, Yang'ın durumuyla ilgili verdikleri bilgiler nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti.

Payne, neredeyse bir yıldır Çin'de tutuklu bulunan 54 yaşındaki Yang'ın dış dünyadan izole şekilde, ailesi ve yakınlarıyla sınırlı iletişimine izin verildiğini ayrıca kelepçelenmiş halde günlük olarak sorgulanmasının yeniden başladığını aktararak, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Çinli yetkililere, defalarca Yang'a karşı suçlamaların açıklanması için talepte bulunduklarını vurgulayan Payne, Yang'ın uluslararası kurallara uygun şekilde adaletin temel standartlarına göre muamele görmesi gerektiğini söyledi.