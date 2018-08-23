Avustralya'dan Endonezya'da terör saldırısı uyarısı

Endonezya'nın Surabaya kentindeki Avustralya Konsolosluğu çalışanları, terör tehdidi nedeniyle davet edildikleri bir organizasyona katılmadı.
Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanlığının konsolosluk çalışanlarının bugün Surabaya kentindeki Airlangga Üniversitesinde düzenlenen organizasyona katılamayacağını duyurduğu açıklamada, "Teröristlerin Endonezya'da terör saldırısı düzenleyebilecekleri yönünde bir bilgi aldık. Güvenlik gerekçesiyle konsolosluk çalışanlarımız organizasyonda yer alamayacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ülkenin turistik bölgelerinden Bali Adası'nda ve başkent Cakarta'da bulunan Avustralya vatandaşlarına daha dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Konsolosluk çalışanları daha önce, düzenlenen organizasyona katılacaklarını onaylamıştı.
Konsolosluk, bu ay başında Surabaya kentinde faaliyet göstermeye başlamıştı.
Terör örgütü DEAŞ salı günü internet üzerinden Endonezyalı üst düzey yetkililere saldırı düzenleyeceğini iddia ettiği bir video yayınlamıştı.
Surabaya, Sidoarjo ve Riau şehirlerinde 13 ve 14 Mayıs'ta terör saldırıları düzenlenmiş, 28 kişinin hayatı kaybetmişti.
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