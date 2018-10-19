Avustralya'dan gelen PKK'lıların Gaziantep'te yakalanması

GAZİANTEP (AA) - Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Avustralya'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyetlerde bulunan ve bazı örgütsel eylemleri organize etmek için geldikleri kentten ayrılmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakalanan C.K, eşi Y.K. ve kızları İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemi altında Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Bazı örgütsel eylemleri organize etmek için kente geldiği belirlenen zanlılar, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
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