Avustralya'dan Huawei'nin 5G ağına izin çıkmadı

MELBOURNE (AA) - Avustralya hükümeti, Çin telekomünikasyon devi Huawei'nin ülkede kurmak istediği 5G altyapı ağına güvenlik gerekçesi ile yasak koydu.

Federal hükümet tarafından yapılan açıklamada yasağa gerekçe olarak "Yabancı bir hükümetin yargı kararı olmadan direktiflerine maruz kalması muhtemel" bir şirketin ağa katılımının çok fazla risk taşıması gösterildi.

Avustralyalı müşterilerinin bilgilerini Çin istihbaratı ile paylaşmayacağını açıklayan Huawei'nin güvencesini yeterli bulmayan hükümet yetkilileri, söz konusu riskleri azaltacak bir güvenlik kombinasyonunun bulunmadığını düşünüyor.

Avustralya'nın 5G ağlarını korumaya kararlı olduğunu belirten İçişleri Bakan Vekili Scott Morrison, "Hükümetin önceliği her zaman Avustralyalıların emniyet ve güvenliğini sağlamak olacak." dedi.

Öte yandan Çin'in 2017'de çıkardığı ulusal istihbarat yasasının, "Herhangi bir organizasyon veya vatandaşın devlet istihbaratına destek, yardım ve iş birliği yapmasını" öngördüğünü belirten Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün Uluslararası Siber Politika Merkezi analisti Danielle Cave, hükümetin doğru karar aldığını söyledi.