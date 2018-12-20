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Avustralya'dan "Irak'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 06:09 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkesinin imar, insani yardımlar ve ekonominin geliştirilmesi gibi iş birliği konularında Irak'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi

BAĞDAT (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkesinin Irak'ın dostu olduğunu, tüm alanlarda Irak'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Irak'ı ziyaret eden Morrison, Bağdat'ta Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Morrison, Avustralya'nın imar, insani yardımlar ve ekonominin geliştirilmesi gibi iş birliği konularında Irak'ın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Avustralya'nın terörle mücadelede Irak'a büyük destek verdiğini hatırlatan Morrison, Irak'ın dostu olduklarını ve tüm alanlarda destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Abdulmehdi ise basın toplantısında söz alarak, Avustralya ile tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Avustralyalı iş adamları ve büyük şirketlerin Irak'a gelmesini istediğini vurgulayan Abdulmehdi, ülkenin imarı ve istihdam alanlarında önemli katkı sağlayacaklarını ümit ettiğini dile getirdi.

Irak hükümeti, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkenin yeniden imarı için on yıl boyunca 88.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

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