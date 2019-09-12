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Avustralya’dan, İran’a gözaltındaki vatandaşlarına insanca davranma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Avustralya makamları, İran’da gözaltına alınan 3 vatandaşına insanca muamele edilmesini istedi.Avustralya makamları, Tahran’ı İran’da gözaltına alınan, ikisi seyahat eden blogger çift ve biri akademisyen olan üç vatandaşına insanca davranmaya çağırdı.

Avustralya makamları, İran’da gözaltına alınan 3 vatandaşına insanca muamele edilmesini istedi.
Avustralya makamları, Tahran’ı İran’da gözaltına alınan, ikisi seyahat eden blogger çift ve biri akademisyen olan üç vatandaşına insanca davranmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşı Javad Zarif’le konuyu birçok kez görüştüğünü bildirdi. Payne, tutuklamalar siyasi amaçlı olduğunu düşünmek için hiçbir sebep olmadığını söyleyerek, "Hükümet, adil, insanca ve uluslararası normlara uygun olarak muamele edilmelerini sağlamak için çaba sarf ediyor "dedi.
Payne," Bu tutuklamaların İran’ın nükleer programı, Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımları ya da sivil deniz taşımacılığı konusundaki uluslararası endişelerle bağlantılı olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yok" açıklamasını yaptı.
Avustralya’nın Perth şehrinden olan Jolie King ve Mark son iki yıldır evlerinden başlayarak İngiltere’ye gerçekleştirdikleri gerçekleştirdikleri seyahatlerini sosyal medyada yayınlıyordu. Ancak Kırgızistan ve Pakistan’dan blog yayını yaptıktan çiftten bir daha haber alınamadı. Mark ve Jolie’nin akrabaları, " Ailelerimiz Mark ve Jolie’yi en kısa zamanda sağ salim evlerinde görmeyi umut ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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