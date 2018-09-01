Avustralya'dan Suriyelilere gıda yardımı

Merkezi Avustralya'da bulunan yardım derneği MAA International tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.
Derneğin yöneticisi Muhammed Ziyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım amacıyla Hatay'da bulunduklarını belirterek "Türkiye çok teşekkür ediyoruz, yardım konusunda Türk halkı seferber olmuş. Bunu hem Türkiye içinde hem de Suriye içinde gördük. Biz de MAA International olarak 500 koli gıda dağıtımında bulunduk. Dağıttığımız gıda kolileri bir ailenin 15 gün gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı." dedi.
Ziyad, çadırlarda kalan ve mevsimlik işçi olarak çalışan Suriyeli ailelere de bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacaklarını sözlerine ekledi.
Açıklamanın ardından içerisinde pirinç, şeker ve kahvaltılık bulunan gıda kolileri ailelere dağıtıldı.
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