HABER

Avustralya’dan Suudi Arabistan’a silah satışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Yemen’de savaş suçu işlediği iddiasıyla gündemde olan Suudi Arabistan, Avustralya hükümetinin yardımlarıyla yeni silah sistemi satın aldı.Avustralya federal hükümeti, insan hakları ihlallerine dolaylı etkide bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor.

Yemen’de savaş suçu işlediği iddiasıyla gündemde olan Suudi Arabistan, Avustralya hükümetinin yardımlarıyla yeni silah sistemi satın aldı.
Avustralya federal hükümeti, insan hakları ihlallerine dolaylı etkide bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Uluslararası arenada Yemen’de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan’a silah sistemi satışını parlamentodan geçiren Avustralya hükümeti, senatonun sorularını cevaplamakta zorlandı. Özel şirket vasıtasıyla Araplara silah sistemleri satışını onaylayan hükümete insan hakları ihlalleri konusunda baskı yapılıyor.
Yemen’de savaş suçları işleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası gündemde olan Suudi Arabistan ile silah ticareti yapmanın endişelerini bildiren Avustralya senatosu, silahların Yemen’de kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suudi Arabistan’a silah montajı sistemi satan bir Avustralya şirketine ihracat izni verdiklerini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Avustralya’da bazı gelişmiş sistemlere sahip bir silah şirketini teşvik ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri konusunda hassasiyetimiz sürüyor. Satılan silahların savaş suçlarına alet edileceğini öngörsek verilen izni en başta onaylamazdık" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Suudi Arabistan’a Almanya, İtalya, Danimarka ve Finlandiya silah satışını yasaklarken ABD Kongresi, İngiltere Lordlar Kamarası’nın yaptığı silah satışını yasa dışı kabul etti. ABD kongresi ayrıca Suudi Arabistan’a desteğe son çağrılarını sürdürüyor.

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki... Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Edirne'de Cumhur İttifakı adayı Uymaz: Vatandaş artık değişim istiyorEdirne'de Cumhur İttifakı adayı Uymaz: Vatandaş artık değişim istiyor
Bakan Varank esnaf ve vatandaşı dinlediBakan Varank esnaf ve vatandaşı dinledi

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.