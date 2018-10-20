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Avustralya'dan Suudi Arabistan’daki zirveye boykot kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine tepki olarak Gelecek Yatırım Girişimi zirvesine katılmayacağını açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek "Gelecek Yatırım Girişimi (FII)" isimli yatırım konferansına katılmalarının "artık uygun" olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Senatör Simon Birmingham ile ortak açıklama yapan Bakan Payne, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin kesinleşmesi üzerine Riyad’daki zirveyi boykot edeceklerini duyurdu.

Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulan 18 Suudi uyruklunun tutuklanması ve üst düzey Suudi hükümet yetkililerinin görevden alınmasının ardından "Gelecek Yatırım Girişimi (FII)" zirvesine katılmalarının "artık uygun" olmadığını vurgulayan Payne, "Suudi Arabistan'ı, kendi vatandaşlarından birine karşı yapılan bu feci eylemin sorumlularına gerekli cezaları vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, "Suudi makamlarını kapsamlı bir soruşturma yürütmeye ve Türk meslektaşlarıyla tam olarak iş birliği yaparak Kaşıkçı’nın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını şiddetle teşvik ediyoruz." vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Cemal Kaşıkçı Dışişleri Bakanı Marise Payne

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