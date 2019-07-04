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Avustralyalı araştırmacılar açıkladı: Hastalık taşımayan koala türlerine rastlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Avustralya'da klamidya enfeksiyonu sebebiyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koalalarla ilgili sevindirici haber geldi. Avustralyalı araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre, koalaların türünü devam ettirebilecek hastalık taşımayan türleri bulundu.

Adelaide Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, Güney Avustralya'daki Kanguru Adası'nda klamidya enfeksiyonu taşımayan sağlıklı koalalar bulundu.

Araştırmacılar Güney Adelaide bölgesinden aldıkları 75 dişi koala ile Kanguru Adası'ndan toplanan 170 dişi koalaya klamidya ve koala retrovirüsü testi uyguladı.
Test sonuçlarına göre, Adelaide'dan alınan hayvanların yüzde 47,5'inde klamidya enfeksiyonu bulunurken, adadan alınan koalaların hiçbirinde hastalık ve virüse rastlanmadı.

SAĞLIKLI KOALALAR TÜRÜN GELECEĞİNİN SİGORTASI

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Adelaide Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesinden araştırma ekibinin başındaki Jessica Fabijan, "Klamidyadan tamamen korunmuş bu popülasyon, koala türünün geleceğinin sigortası. Diğer azalan popülasyonları yeniden artırmak için Kanguru Adası'ndaki koalalarımıza ihtiyacımız olabilir." ifadesini kullandı.
Koalaları etkileyen klamidya, insana bulaşan türden farklı. Cinsel yolla bulaşan hastalık, dişi koalalarda kısırlık, körlük ve ölüme neden oluyor. Koala popülasyonu arasında oldukça yaygın görülen hastalık, okaliptüs ağaçlarında yaşayan Avustralya'ya özgü keseli hayvanların neslini tehdit ediyor.
Araştırmanın sonuçları Nature Scientific Reports dergisinde yayımlandı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya koala

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