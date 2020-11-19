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Avustralyalı askerlerin 39 sivil Afgan’ı öldürdüğü ortaya çıktı

19.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan rapor ile Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili öldürdüğü tespit edildi.Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) tarafından 25 Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik yürütülen 4 yıllık soruşturmanın raporu yayınladı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan rapor ile Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili öldürdüğü tespit edildi.
Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) tarafından 25 Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik yürütülen 4 yıllık soruşturmanın raporu yayınladı. Soruşturmada 57 olay incelenirken, 400’den fazla tanık dinlendi. Rapora göre 2005 ile 2016 yılları arasında "mahkum, çiftçi veya sivil" cinayetleri nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen askerlerin 39 Afgan sivili haksız bir şekilde öldürdüğü tespit edildi. Genelkurmay Başkanı Angus Campbell üst düzey özel kuvvetler personelinin silahsız Afganların öldürülmesi emrini verdiği iddialarını içeren raporun bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını ifade etti. Campbell, "Sivillerin ve tutukluların yasa dışı bir şekilde öldürülmesi asla kabul edilemez" dedi. Raporda yer alan yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine vurgu yapan Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" diye konuştu.
Rapora göre ayrıca, Avustralyalı askerlerin suçlarını örtbas etmek için öldürülen Afganların cansız bedenlerinin etrafına silah ve bomba yerleştirdiği belirtildi.

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