Avustralyalı bilim insanları yeni tip koronavirüsü kopyaladı

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), Çin dışında ilk kez kopyalandı.

BBC'nin haberine göre, Melbourne'deki özel bir laboratuvarda enfekte bir hastadan alınan virüsün kopyası üretildi.

Avustralyalı bilim insanları, kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste ezber bozan gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı. Bu gelişmeler arasında semptomları göstermeyen kişilerde virüsün erken teşhisi testinin yer alabileceği bildirildi.

Bulguların, teşhis ve tedaviye yardımcı olması amacıyla Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılacağı ifade edildi.

- Çinli uzmanlar virüsü kopyalamıştı

Çinli uzmanlar da yeni tip koronavirüsü kopyalamıştı. Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmeye başladığını, bu kapsamda izole edilen virüsün genom dizilimini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde bulaşabildiğini duyurmuştu.