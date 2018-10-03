Avustralyalı çiftçi 18,36 kilogramlık turp yetiştirdi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde çiftçilik yapan Roger Bignell (61), 18,36 kilogramlık turp yetiştirdi.
Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 1973 yılında 16 yaşındayken dünyanın en büyük havucunu yetiştiren Tazmanyalı çiftçi Roger Bignell, bu kez de yetiştirdiği trup ile dünya rekoru kırmayı hedefliyor.
Tazmanya’nın Bridport kasabasındaki arazisine hayvanlarını otlatmak için bir yıl önce turp eken ve hayvanlardan arta kalıp tohuma kalkan turpları olduğu gibi bırakan Bignell, geçtiğimiz hafta ilaçlamak için uğradığı arazide büyüyen turpları fark ettiğini söyledi.
Devasa turpları yerinden sökerek evine taşıyan ve tartan Bignell, teraziye koyduğu en iri turpun 18,36 kilogram olduğunu fark ettiğinde şaşırdığını belirtti.
Bignell, "Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bazıları dünya rekoru ağırlığındaki turpa yakın ağırlıktaydı ancak en büyüğü rekordan daha ağırdı.’’ dedi.
Tartılan ve resmi kurumlar tarafından kayıt altına alınan yeni dünya rekorunu elde eden turpun bilgileri, Guinness Dünya Rekorları'na gönderildi.
Eski dünya rekoru 2004 yılında Amerikalı Scott ve Mardie Robb çifti tarafından yetiştirilen 17,7 kilogram ağırlığındaki turptu.
- Bignell, 16 yaşında dünyanın en büyük havucunu yetiştirdi
Normalin dışındaki irilikte sebzeler konusunda tecrübeli olan çiftçi Bignell, 1973 yılında 16 yaşındayken dünyanın en büyük havucunu yetiştirmişti. Dönemin gazetelerinde yer alan ve resmi kayıtlara giren Bignell’in yetiştirdiği havuç 3,45 kilogram ağırlığındaydı.
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