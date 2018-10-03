HABER

Avustralyalı çiftçi 18,36 kilogramlık turp yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

Tazmanya eyaletinde çiftçilik yapan Roger Bignell, yetiştirdiği turpun kayıtlara geçmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde çiftçilik yapan Roger Bignell (61), 18,36 kilogramlık turp yetiştirdi.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 1973 yılında 16 yaşındayken dünyanın en büyük havucunu yetiştiren Tazmanyalı çiftçi Roger Bignell, bu kez de yetiştirdiği trup ile dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

Tazmanya’nın Bridport kasabasındaki arazisine hayvanlarını otlatmak için bir yıl önce turp eken ve hayvanlardan arta kalıp tohuma kalkan turpları olduğu gibi bırakan Bignell, geçtiğimiz hafta ilaçlamak için uğradığı arazide büyüyen turpları fark ettiğini söyledi.

Devasa turpları yerinden sökerek evine taşıyan ve tartan Bignell, teraziye koyduğu en iri turpun 18,36 kilogram olduğunu fark ettiğinde şaşırdığını belirtti.

Bignell, "Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bazıları dünya rekoru ağırlığındaki turpa yakın ağırlıktaydı ancak en büyüğü rekordan daha ağırdı.’’ dedi.

Tartılan ve resmi kurumlar tarafından kayıt altına alınan yeni dünya rekorunu elde eden turpun bilgileri, Guinness Dünya Rekorları'na gönderildi.

Eski dünya rekoru 2004 yılında Amerikalı Scott ve Mardie Robb çifti tarafından yetiştirilen 17,7 kilogram ağırlığındaki turptu.

- Bignell, 16 yaşında dünyanın en büyük havucunu yetiştirdi

Normalin dışındaki irilikte sebzeler konusunda tecrübeli olan çiftçi Bignell, 1973 yılında 16 yaşındayken dünyanın en büyük havucunu yetiştirmişti. Dönemin gazetelerinde yer alan ve resmi kayıtlara giren Bignell’in yetiştirdiği havuç 3,45 kilogram ağırlığındaydı.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!
Tokat'ta TOKİ heyecanıTokat'ta TOKİ heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya dünya rekoru turp Tazmanya eyaleti

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Mide ameliyatı olan Yıldırım Öcek yoğun bakımda

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'dan Sayıştay Başkanı'na tepki: Başkan da fes giysin!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Metin Feyzioğlu'ndan 'af' çıkışı!

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Son dakika! Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.