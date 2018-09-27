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Avustralyalı iş adamı 72,5 milyon dolara malikane satın aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

Avustralyalı iş adamı 72,5 milyon dolara malikane satın aldı

Avustralya'da yazılım şirketi Atlassian'ın kurucularından Mike Cannon-Brookes, 72,5 milyon dolara (yaklaşık 450 milyon TL) malikane satın aldı.

Guardian'ın haberine göre, 39 yaşındaki Cannon-Brookes ve moda tasarımcısı eşi Annie, yayıncılık yapan Fairfax ailesine ait tarihi malikaneye rekor fiyat 72,5 milyon dolar ödedi.

Sydney Limanı'nı gören ve bir asrı deviren malikanenin 1,12 hektar alana kurulu olduğu belirtildi.

Mike Cannon-Brookes, Fairwater olarak anılan malikaneyi satın almaktan ve çocuklarını bu tarihi mülkte büyütecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sydney'de 2002'de Cannon-Brookes ve Scott Farquhar tarafından kurulan Atlassian şirketinin değerinin 29,9 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. İkili, Avustralya'nın en zengin 10 kişisi arasında yer alıyor.

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5 milyon dolar Atlassian malikane Mike Cannon-Brookes

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