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Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Vatikan’ın eski maliye bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell, çocuk tacizinden yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilerek cezaevine girdi.Papaya en yakın 3 isimden biri olan ve Vatikan’ın eski Maliye bakanı Kardinal George Pell, 20 yıl önce Avustralya’nın Melbourne başpiskoposuyken iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum oldu.Avustralya’nın Victoria Eyalet Mahkemesi yargıcı Peter Kidd, Kardinal George Pell’in, 3 yıl 8 ay sonra 2022 yılı Ekim ayından itibaren şartlı tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi.

Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

Vatikan’ın eski maliye bakanı Avustralyalı Kardinal George Pell, çocuk tacizinden yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilerek cezaevine girdi.
Papaya en yakın 3 isimden biri olan ve Vatikan’ın eski Maliye bakanı Kardinal George Pell, 20 yıl önce Avustralya’nın Melbourne başpiskoposuyken iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum oldu.
Avustralya’nın Victoria Eyalet Mahkemesi yargıcı Peter Kidd, Kardinal George Pell’in, 3 yıl 8 ay sonra 2022 yılı Ekim ayından itibaren şartlı tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi. Yargıç Peter Kidd, yargılama ile ilgili yaptığı açıklamada, George Pell’in iki çocuğa yönelik tacizin resmi dini kıyafetle sert ve zorla cinsel saldırı şeklinde gerçekleştiğini belirterek, "Kardinal Pell yargılanma süresince ‘şaşırtıcı kibir’ ile hareket ederek masum olduğunu söyledi. Asla pişmanlık göstermedi" dedi.
Jüri tarafından St Patricks Katedrali korosunda yer alan 13 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunarak 27 Şubat’ta tutuklanan Kardinal George Pell, mahkemenin vereceği kararı bekliyordu.

Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

Avustralyalı Kardinal çocuk tacizinden 3 yıl hapse çarptırıldı

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